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Отсутствует тахограф? С 1 апреля — штраф

21 марта 2014, 16:57
С 1 апреля 2014 года вводится ответственность за отсутствие тахографов на отдельных видах транспортных средств.

Как напоминает портал Mosmobil.ru, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны оснащать транспортные средства тахографами. Такие требования содержатся в Федеральном законе от 14 июня 2012 года № 78-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации № 273 от 21.08.2013 года определяет следующие сроки оснащения транспортных средств тахографами:

  • до 1 апреля 2014 года — транспортные средства категорий N2 и N3, перевозящие опасные грузы;
  • до 1 июля 2014 года — автобусы категорий М2 и М3 (за исключением автобусов категорий M2 и M3, осуществляющих городские и пригородные регулярные перевозки) и транспортные средства категории N3 полной массой свыше 15 тонн, осуществляющие междугородние перевозки;
  • до 1 сентября 2014 года — все остальные транспортные средства категории N3 полной массой свыше 15 тонн;
  • до 1 апреля 2015 года — все остальные транспортные средства категории N2.

Это означает, что уже с 1 апреля 2014 года вступает в силу статья 11.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Так, если тахограф, предусмотренный нововведениями в законодательство, на транспортном средстве отсутствует, либо не работает, административный штраф на водителя составит от 1 до 3 тысяч рублей, на должностное лицо — от 5 до 10 тысяч рублей. За нарушение режима труда и отдыха, зафиксированное тахографом, предусмотрен административный штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.

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