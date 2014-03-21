Отсутствует тахограф? С 1 апреля — штраф

Это означает, что уже с 1 апреля 2014 года вступает в силу статья 11.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Так, если тахограф, предусмотренный нововведениями в законодательство, на транспортном средстве отсутствует, либо не работает, административный штраф на водителя составит от 1 до 3 тысяч рублей, на должностное лицо — от 5 до 10 тысяч рублей. За нарушение режима труда и отдыха, зафиксированное тахографом, предусмотрен административный штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.