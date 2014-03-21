Новости недели: квартплата, закрытие банка и снос домов

Почти 6 тысяч раз заглянули пользователи портала NashGorod.ru на страничку с информацией о том, что тюменцы написали письмо президенту с просьбой «освободить город Тюмень от „изощренного ограбления“, которое, по их словам осуществляется в жилищно-коммунальном хозяйстве при начислении квартплаты горожанам», сообщается в тексте. Квартплата — тема острая, касается каждого, поэтому и комментариев в этой теме много — 77. Горожане обсуждают, кому и за что сколько начислили, и как с этим бороться.
Почти одинаковое количество просмотров — чуть больше 2200 — еще на двух новостях портала NashGorod.ru: об отзыве лицензии у Банка «Стройкредит» и о том, что на Мориса Тореза сносят частные дома.
Банк «Стройкредит» остался без лицензии из-за фактов существенной недостоверности отчетных данных. Вкладчики и заемщики, конечно, переживают. Но у новости только 19 комментариев. «Еще пол года назад уже слухи ходили, что банк прикроют, видимо пришло время…», — подмечает пользователь EC . Обсуждение ведется в части того, что станет с вкладами и займами.
Третья новость рейтинга о сносе домов на улице Мориса Тореза, конечно, задевает горожан — под ней 16 комментариев. На месте сноса, в самом центре Тюмени, должно появиться нечто новое. И изначально там планировался торгово-развлекательный центр, но позже застройщик поменял направление, оставив также здание нежилого назначения. Горожане желают, чтобы на месте старых развалюх появился просто зеленый парк — в городе итак дышать нечем. Ну, и не мешало бы парковочных мест добавить. Тем не менее, земля отторгована компании ООО «Монолит» еще несколько лет назад. К материалу о сносе прикреплено видео.
Нельзя не отметить еще одну информацию — об отмене концерта группы «Ляпис Трубецкой». Горожан очень волнует эта тема. И дело даже не в том, что в Тюмени масса фанатов группы, горожан угнетает эта непонятная цензура: нам указывают, на какие мероприятия нам ходить за наши же деньги. Всего за сутки под информацией появилось 188 комментариев и, судя по горячей беседе, это не последние отзывы горожан.
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