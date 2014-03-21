Новости недели: квартплата, закрытие банка и снос домов

Третья новость рейтинга о сносе домов на улице Мориса Тореза, конечно, задевает горожан — под ней 16 комментариев. На месте сноса, в самом центре Тюмени, должно появиться нечто новое. И изначально там планировался торгово-развлекательный центр, но позже застройщик поменял направление, оставив также здание нежилого назначения. Горожане желают, чтобы на месте старых развалюх появился просто зеленый парк — в городе итак дышать нечем. Ну, и не мешало бы парковочных мест добавить. Тем не менее, земля отторгована компании ООО «Монолит» еще несколько лет назад. К материалу о сносе прикреплено видео.