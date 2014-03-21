Куда сходить в Тюмени в выходные: 21–23 марта

Концерты рэп-исполнителей и звезд российской эстрады, живой квест и народное гуляние в честь весеннего равноденствия — тюменцам есть чем заняться в эти выходные. Знакомьтесь с полным обзором мероприятий с пятницы по воскресенье ниже.
Концерты
Исполнитель легендарных хитов «Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь…" и многих других песен, снискавших любовь россиян, Александр Серов 21 марта выступит в Тюменской филармонии.
23 марта в 19:00 в Тюменской филармонии состоится концерт народной артистки СССР Софии Ротару. Певица записала более 40 альбомов, среди которых «Червона рута», «Романтика», «Лаванда», «Хуторянка», «Я не оглянусь».
Увидеть вживую очаровательных и своеобразных героинь юмористического шоу канала ТНТ Comedy woman смогут тюменцы 22 марта на сцене Тюменской филармонии. Comedy Woman — женское шоу, в котором женщины шутят о себе и окружающих. Они говорят о модных новинках и мужчинах, размере груди и богатстве внутреннего мира. Еще они поют и танцуют, смеются друг над другом.
Рэперов Басту, Гуфа, Триагрутрику, Смоки Мо, Словетского, QП, АК-47 увидят тюменцы в субботу на концерте в поддержку фильма «Газгольдер». «Почувствуй живой рэп, „раскачивающий“ до предела!», — предлагают организаторы. Концерт пройдет в РЦ «Империал» (ул. Герцена, 87).
Взять автографы у рэперов (кроме Гуфа) и сфотографироваться с ними можно будет днем 22 марта в «Синема Парк DeLUXE» с 14 до 16 часов.
Впервые в нашем городе выступит московская группа «Дельфины» (ех-«Мертвые дельфины»). Выступление пройдет 23 марта в SheZGara music pub (ул. 50 лет Октября, 10). Будут исполнены такие хиты как «На моей луне», «Котики-наркотики», «Любовь в метро», так и новый материал. Билеты — от 500 рублей.
Творческий альянс hellocommunity, в который входят такие тюменские коллективы, как «Табу на танцы», Georgia Vadi, «Планета Океанов» и группа Delta III приглашает отпраздновать День весеннего равноденствия в «Байконуре» (Ленина, 4). Выступление команд состоится 22 марта, начало в 18 часов.
22 марта в 14:00 в концертном зале (ул. Республики, 152) академии культуры пройдет гала-концерт и церемония награждения победителей конкурса молодых дарований «Дебют-2014». Участники конкурса соревновались в номинациях эстрадное пение, инструменты эстрадного и духового оркестров, хореография, хоровое дирижирование.
Праздники
На народное гуляние Царь-гора, на великий славянский праздник Комоедицу — день равноденствия, день вступления весны в свои права приглашают тюменцев 23 марта в 12 часов на пляже 1 Заречного микрорайона. Вас ждет калейдоскоп красок, хороводы, традиционные весенние ручейки, русские игры и забавы, молодецкие игрища и состязания, весёлые песни и сакральные заклички-веснянки, ходьба на ходулях, пробуждение медведя и многое другое. Подробности в группе «ВКонакте» — http://vk.com/event67471731.
Кино
Пространство Fabric (Молодежная, 74) приглашает на ночь фильмов с Джаредом Лето. Гости (а их может быть всего 15) посмотрят фильмы «Даласский клуб покупателей», «Реквием по мечте», «Господин Никто». Сбор гостей в 22:30. Стоимость билета — 300 рублей. Бронирование 615–846.
Разное
Акция в поддержку людей с синдромом Дауна состоится 22 марта в 13:00 в ТРЦ «Солнечный». Вас ждут клоуны, игры, конкурсы, танцы, мыльные пузыри, мастер-классы по плетению косичек, изготовлению декоративных цветов, аквагриму. Среди гостей будут дети с синдромом Дауна.
Поэтический вечер литературного клуба «Тюмень» состоится во дворце искусств «Пионер» 21 марта в 18 часов. Вы сможете познакомиться с творчеством молодых авторов: Павла Пивоварова (Екатеринбург), Константина Киктенко (Нижневартовск), Багуманова (Тюмень). Будут читать стихи, дарить общение в дружеской атмосфере и делиться опытом. Вход — свободный.
Посмотреть выступления тюменских поэтов под аккомпанемент живой музыки смогут тюменцы на вечере «Весеннее обострение», который пройдет 22 марта в 19 часов в фотостудии ArtRoom (Первомайская, 11). Известно, что зрители увидят выступления Веры Маловой, Федора Лоенко, Екатерины Колесниковой и Анастасии Сизиковой и других.
Перевоплотиться в одного из героев живого квеста «Тень фараона» — сюжетной ролевой игры — можно будет в тайм-кафе «5 угол» (Республики, 5) 23 марта в 15 часов. Сюжет игры таков: археологи находят гробницу прежде неизвестного фараона XVI династии. Пока они празднуют открытие, вокруг собираются темные тучи. Одного из местных рабочих находят убитым! Кто стоит за этим убийством и что скрывают гробницы фараонов? Узнай сам в игре «Тень Фараона»! На три часа стань одним из героев живого квеста. Играй, общайся, пробуй новые образы! Стоимость — 400 рублей. Регистрация на сайте — http://tyumen.questoria.ru/.