Куда сходить в Тюмени в выходные: 21–23 марта

Перевоплотиться в одного из героев живого квеста «Тень фараона» — сюжетной ролевой игры — можно будет в тайм-кафе «5 угол» (Республики, 5) 23 марта в 15 часов. Сюжет игры таков: археологи находят гробницу прежде неизвестного фараона XVI династии. Пока они празднуют открытие, вокруг собираются темные тучи. Одного из местных рабочих находят убитым! Кто стоит за этим убийством и что скрывают гробницы фараонов? Узнай сам в игре «Тень Фараона»! На три часа стань одним из героев живого квеста. Играй, общайся, пробуй новые образы! Стоимость — 400 рублей. Регистрация на сайте — http://tyumen.questoria.ru/.