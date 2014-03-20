Засыпающий водитель поменялся с пассажиром, но это не помогло

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, двое жителей Нижневартовска возвращались домой с похорон. За час до ДТП водитель «Волги» поменялся с пассажиром местами, так как опасался, что уснет за рулем. Но, увы, вскоре «Волга» выехала на встречную полосу, а затем въехала в ограждение. След от движения автомобиля по встречной полосе — 25 метров. Скорее всего, водитель уснул. 48-летний пассажир, житель города Нижневартовска, скончался на месте ДТП. «Случилось то, чего он так опасался. В таких случаях людям нужно останавливаться и отдыхать, а не продолжать движение к смерти», — отмечают в Госавтоинспекции.
19 марта на дорогах области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в них пострадали два человека. 9-летняя девочка попыталась перебежать перекресток улиц 50 лет Октября и Шадринской в селе Исетское. Школьница была сбита автомобилем Toyota Corolla. Водитель машины утверждает, что девочка перебегала улицу на красный сигнал светофора, неподалеку от перекрестка. Он посигналил, тормозил, но не смог предотвратить наезда на ребенка. От удара девочка упала в грязь, водитель поднял ее, протер лицо, потом отвез домой, как попросила девочка. У пострадавшей школьницы ушибы лба и пальца.
86-летний дедушка сбит «Ладой» в селе Упорово. Предварительно, пожилой мужчина переходил улицу вне пешеходного перехода, он получил тяжелые травмы — переломы ребер, ноги и черепно-мозговую травму. За рулем «Лады» находился 72-летний водитель со стажем 52 года.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области