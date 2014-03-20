Засыпающий водитель поменялся с пассажиром, но это не помогло

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, двое жителей Нижневартовска возвращались домой с похорон. За час до ДТП водитель «Волги» поменялся с пассажиром местами, так как опасался, что уснет за рулем. Но, увы, вскоре «Волга» выехала на встречную полосу, а затем въехала в ограждение. След от движения автомобиля по встречной полосе — 25 метров. Скорее всего, водитель уснул. 48-летний пассажир, житель города Нижневартовска, скончался на месте ДТП. «Случилось то, чего он так опасался. В таких случаях людям нужно останавливаться и отдыхать, а не продолжать движение к смерти», — отмечают в Госавтоинспекции.