Водители на «тридцатках» работали по 13–14 часов

Как отмечает пресс-служба ведомства, в соответствии с законодательством продолжительность дневной работы (смены) водителей при суммированном учете рабочего времени не может превышать 10 часов. В исключительных случаях по согласованию с представительным органом работников рабочий день водителей может быть увеличен до 12 часов.
Между тем, проверяющие установили, что у предпринимателей Валентины Чакаловой, Павла Белослудцева, Рината Гайсина водители, осуществлявшие перевозки пассажиров по маршруту № 30, работали в среднем по 13–14 часов в сутки. Все это ставило под угрозу безопасность пассажиров.
Прокуратура округа в отношении перевозчиков возбудила административные дела по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией). По результатам рассмотрения дел арбитражный суд Тюменской области оштрафовал перевозчиков на 12 тысяч рублей (каждого на 4 тысячи рублей).