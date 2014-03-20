В районе Дома печати отключат светофор

Светофоры отключат для ремонта электросетей, сообщают в пресс-службе «Тюменьгортранса». Также плановые отключения светофоров затронут светофоры на пересечении улиц Осипенко и Немцова в период с 9:00 до 16:30; на улице Барнаульской в районе онкодиспансера, на пересечении улиц Щербакова и Менжинского, Щербакова и Коммунальников, Щербакова и Тимуровцев в период с 13:00 до 17:00.