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В районе Дома печати отключат светофор

20 марта 2014, 17:26
В пятницу, 21 марта, с 9:00 до 16:30 на перекрестке улиц 50 лет Октября и Профсоюзной в Тюмени будет работать регулировщик.
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Тюмень

Светофоры отключат для ремонта электросетей, сообщают в пресс-службе «Тюменьгортранса». Также плановые отключения светофоров затронут светофоры на пересечении улиц Осипенко и Немцова в период с 9:00 до 16:30; на улице Барнаульской в районе онкодиспансера, на пересечении улиц Щербакова и Менжинского, Щербакова и Коммунальников, Щербакова и Тимуровцев в период с 13:00 до 17:00.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Водителей и пешеходов просим быть предельно внимательными на этих участках дорог», — добавляют в «Тюменьгортрансе».

#Новости#Тюмень#Светофоры#Транспорт#Olga#Общество
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