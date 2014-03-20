«Тотальный диктант» напишут две тысячи тюменцев

В этом году в Тюмени «Тотальный диктант» пройдет в четвертый раз. При этом организаторы отмечают. Что популярность проекта растет: в 2011 году диктант написало около 100 человек, в 2013 число участников увеличилось в шесть раз и составило 629 человек. В 2014 году на 7 площадках Тюмени ожидается около двух тысяч участников.