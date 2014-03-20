«Тотальный диктант» напишут две тысячи тюменцев

Добровольный бесплатный диктант тюменцы, как и жители десятков других городов в России и по всему миру, напишут 12 апреля. Автором текста в этом году будет автор романа «Географ глобус пропил» Алексей Иванов.
В этом году в Тюмени «Тотальный диктант» пройдет в четвертый раз. При этом организаторы отмечают. Что популярность проекта растет: в 2011 году диктант написало около 100 человек, в 2013 число участников увеличилось в шесть раз и составило 629 человек. В 2014 году на 7 площадках Тюмени ожидается около двух тысяч участников.
Нужно сказать, что написать «тотальный диктант» — не так-то просто. В прошлом году без ошибок удалось это сделать лишь одной тюменке. Тех, кто хочет стать лучшим в этом году и готов серьезно подойти к подготовке к диктанту, ждут на бесплатных занятиях «Русский по пятницам» — каждую пятницу в 18:30 в Институте филологии и журналистики (Республики, 9). Аудитория 401 (4-й этаж).
Подробную информацию об образовательной акции можно узнать на официальном сайте сайте totaldict.ru. Список площадок, на которых пройдет диктант, опубликуют в апреле.