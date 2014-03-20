Развелся — смени замки

На днях в отдел полиции № 6 городского УМВД России поступило заявление о краже золотого кольца из квартиры по улице Ватутина. Сотрудники полиции выяснили, кто имел доступ в квартиру потерпевшей. Как оказалось, совершить кражу мог только один человек — бывший муж.
Наряд группы немедленного реагирования в кратчайшие сроки задержал подозреваемого на месте преступления. Позднее прояснилась вся картина произошедшего: мужчина, имея ключи от квартиры, пришел якобы забрать свои вещи. Зная, что бывшая супруга в это время находилась на работе, злоумышленник похитил из квартиры золотое кольцо.
Украшение мужчина продал и сразу же потратил деньги на спиртное. Его бывшая жена, придя домой и обнаружив нетрезвого «гостя», а также пропажу кольца, без промедления обратилась в правоохранительные органы.
Как сообщают в пресс-службе УМВД, украденное в скором времени будет изъято и возвращено законной владелице, а по факту кражи уже возбуждено уголовное дело. Стражи порядка напоминают: обращение в полицию без промедления позволяет задержать подозреваемых по горячим следам. Если у вас что-то украли, не пытайтесь самостоятельно разобраться в ситуации — незамедлительно звоните в дежурную часть УМВД России по Тюмени по телефону 291–600 или 02.