nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Развелся — смени замки

20 марта 2014, 16:30
На днях в отдел полиции № 6 городского УМВД России поступило заявление о краже золотого кольца из квартиры по улице Ватутина. Сотрудники полиции выяснили, кто имел доступ в квартиру потерпевшей. Как оказалось, совершить кражу мог только один человек — бывший муж.
Сюжет
Тюмень

На днях в отдел полиции № 6 городского УМВД России поступило заявление о краже золотого кольца из квартиры по улице Ватутина. Сотрудники полиции выяснили, кто имел доступ в квартиру потерпевшей. Как оказалось, совершить кражу мог только один человек — бывший муж.

Наряд группы немедленного реагирования в кратчайшие сроки задержал подозреваемого на месте преступления. Позднее прояснилась вся картина произошедшего: мужчина, имея ключи от квартиры, пришел якобы забрать свои вещи. Зная, что бывшая супруга в это время находилась на работе, злоумышленник похитил из квартиры золотое кольцо.

Украшение мужчина продал и сразу же потратил деньги на спиртное. Его бывшая жена, придя домой и обнаружив нетрезвого «гостя», а также пропажу кольца, без промедления обратилась в правоохранительные органы.

Как сообщают в пресс-службе УМВД, украденное в скором времени будет изъято и возвращено законной владелице, а по факту кражи уже возбуждено уголовное дело. Стражи порядка напоминают: обращение в полицию без промедления позволяет задержать подозреваемых по горячим следам. Если у вас что-то украли, не пытайтесь самостоятельно разобраться в ситуации — незамедлительно звоните в дежурную часть УМВД России по Тюмени по телефону 291–600 или 02.

#Новости#Радио-7#Кражи#Тюмень#УМВД России по г. Тюмени#Дарья#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25