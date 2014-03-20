Развелся — смени замки

Как сообщают в пресс-службе УМВД, украденное в скором времени будет изъято и возвращено законной владелице, а по факту кражи уже возбуждено уголовное дело. Стражи порядка напоминают: обращение в полицию без промедления позволяет задержать подозреваемых по горячим следам. Если у вас что-то украли, не пытайтесь самостоятельно разобраться в ситуации — незамедлительно звоните в дежурную часть УМВД России по Тюмени по телефону 291–600 или 02.