«Рассчитался» с таксистом, забрав у него ключи от авто

В ходе грамотных поисковых мероприятий сотрудниками группы немедленного реагирования автомобиль, подходящий по приметам, был остановлен под управлением 28-летнего жителя областного центра, находящегося в нетрезвом состоянии, сообщают в пресс-службе городского УМВД.
Ранее не судимый безработный тюменец, воспользовавшись услугами такси, не собирался расплачиваться за проезд. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого задержанный отобрал у водителя ключи от автомобиля и скрылся. Пока потерпевший пытался догнать пассажира, злоумышленник вернулся к транспортному средству, завел его и уехал в неизвестном направлении.
По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело.