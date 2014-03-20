«Рассчитался» с таксистом, забрав у него ключи от авто

Ранее не судимый безработный тюменец, воспользовавшись услугами такси, не собирался расплачиваться за проезд. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого задержанный отобрал у водителя ключи от автомобиля и скрылся. Пока потерпевший пытался догнать пассажира, злоумышленник вернулся к транспортному средству, завел его и уехал в неизвестном направлении.