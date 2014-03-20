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«Рассчитался» с таксистом, забрав у него ключи от авто

20 марта 2014, 09:33
В среду, около 2:30 ночи в тюменский отдел полиции № 5 поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2115. Экипажи комплексных сил полиции, ориентированные из Центра управления силами и средствами УМВД России по городу Тюмени, незамедлительно начали отработку территории.
Сюжет
Тюмень

В ходе грамотных поисковых мероприятий сотрудниками группы немедленного реагирования автомобиль, подходящий по приметам, был остановлен под управлением 28-летнего жителя областного центра, находящегося в нетрезвом состоянии, сообщают в пресс-службе городского УМВД.

Ранее не судимый безработный тюменец, воспользовавшись услугами такси, не собирался расплачиваться за проезд. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого задержанный отобрал у водителя ключи от автомобиля и скрылся. Пока потерпевший пытался догнать пассажира, злоумышленник вернулся к транспортному средству, завел его и уехал в неизвестном направлении.

По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело.

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