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Получи билет за кинорецензию

20 марта 2014, 09:22
NashGorod.ru продолжает раздавать билеты в кино победителям конкурса кинорецензий. Расскажите, чем вам понравился или не понравился фильм, и вы сможете попасть на один из фильмов из репертуара «Синема Парк DeLUXE» бесплатно.
Сюжет
Тюмень

Конкурс проводит интернет-портал NashGorod.ru вместе с кинотеатром «Синема Парк DeLUXE».

Посмотрели фильм, и решили, что он не стоит потраченных 200-300-500 рублей и двух часов вашего времени? Или, наоборот, считаете, что знакомые и незнакомые проживут жизнь зря, не посмотрев эту ленту? Поделитесь своим мнением с другими тюменцами.

В последнее время билеты в кино выиграли авторы рецензий на фильмы «Волк с Уолл-стрит» — Анастасия и Иван, «Вий» — Иван, «Елки 3» — Игорь Бирюков, «Хоббит: Пустошь Смауга» — Анастасия Осипова.

«Фильм „Волк с Уолл-стрит“ является увлекательной, драйвовой, шедевральной картиной, показывающей зрителям мир безнравственности. Фильм рекомендован к просмотру только взрослым, так как изобилует откровенными и непристойными сценами», — пишут Анастасия и Иван об американском блокбастере.

Полные тексты кинорецензий наших читателей вы найдете в рубрике «КиноКритик».

Если и вы не прочь сходить в кино бесплатно, участвуйте в конкурсе «КиноКритик», присылайте свою рецензию на недавно вышедший фильм. Возможно, уже на следующей неделе пригласительный билет в «Синема Парк» достанется именно вам.

Рецензия должна соответствовать теме, оценка фильма в ней должна быть аргументированной и объективной. Не забывайте про образность изложения, грамотность. Не стоит подменять рецензию пересказом сюжета. Напомним, что рецензия — это развернутый аналитический текст, поэтому его объем должен быть не меньше 1500–2000 знаков.

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#Новости#Рецензия#Кино#Конкурсы#Тюмень#Синема Парк#Ирина#Культура
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