Получи билет за кинорецензию

Посмотрели фильм, и решили, что он не стоит потраченных 200-300-500 рублей и двух часов вашего времени? Или, наоборот, считаете, что знакомые и незнакомые проживут жизнь зря, не посмотрев эту ленту? Поделитесь своим мнением с другими тюменцами.