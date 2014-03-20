Никита Шиков: Нельзя гонять по городу и подавать плохой пример молодежи

Дружеская атмосфера, шутки со сцены, серьезные автотермины и нескончаемые вопросы из зала — так незаметно пролетели академические часы. Среди зрителей были как студенты ТюмГНГУ, ТюмГУ, так и тюменские дрифтеры и любители автоспорта, на урок приехали даже спортсмены из Омска. «На скорости 170 км/ч, там, на трассе, я волнуюсь меньше, чем выходя на сцену, потому что я все-таки не ведущий, не шоумен и не MC», — так начал Никита свое общение со студентами.
О первом автомобиле
«Все спрашивают меня, какой была моя первая машина. Да, вот она. А это я, точнее моя нога. Папа сфотографировал, а потом отсканировал мне. Моя история как автомобилиста, как любителя машин началась с „шестерки“ 1983 года выпуска. Я просто помешан на автомобилях, я любил машины с самого детства, с четырех лет я сидел на коленях у папы, и он мне давал руль. Потом я стал дотягиваться до педалей и считал дни до того момента, как смогу получить права».
О знакомстве с дрифтом
«Я закончил институт, устроился на работу и в 2006 году случайно в интернете увидел дрифтовую нарезку из Японии. Я увидел те самые автомобили, которые мне так нравятся (я очень любил японские автомобили и продолжаю их любить), и те самые боковые скольжения, которые мне так нравились, которые я смотрел всегда с упоением во всяких боевиках или на раллийных спецучастках. Мне всегда безумно нравился этот занос. И когда в 2006 году я увидел это видео, узнал, что это называется дрифт, я был просто в шоке, в восторге, это был информационный взрыв в голове, щелчок, после которого моя жизнь реально поменялась. Я понял, что хочу этим заниматься.
Но в те времена дрифта еще в России не было, не было и соревнований. Поэтому я приобрел стандартный автомобиль и вместе со своими единомышленниками (один из них сейчас судья, другие пилоты, третьи менеджеры команд) мы собирались ночью на парковках супермаркетов, конечных остановках и крутили пятаки вокруг столбов, тусовались, общались. Мы так начинали, потому что не было больше никаких вариантов. Но беспредельных покатушек по городу у нас не было никогда — мы всегда понимали эту социальную ответственность».
О начале спортивной карьеры
«В 2007 году стартовал первый этап „Формулы Дрифт“, но тогда он носил больше фестивальный характер. В 2008 году организаторы впервые устроили многоэтапный чемпионат в Сарачанах, где все желающие могли в нем поучаствовать. Среди них был и я. В те времена дрифт стал безумно популярен.
Я выступал на стандартной машине. Днем я работал, а вечером после работы я ездил по окрестным шиномонтажам и искал бэушные колеса. Найти колесо с остатком 2 миллиметра — это был праздник! Пять кругов проеду, раз — колесо в салон. По выходным я возил маму в „Ашан“ на этой же машине, а в воскресенье ехал на соревнования, и там на этих бэушных колесах я пытался заниматься дрифтом.
Я так подробно рассказываю потому, что это был как раз тот этап, когда ничего вообще еще не было, ничего этого (показывает на себя, форму) не было. Было только желание, амбиции и огромное-огромное стремление к мечте. Я не знал, что будет завтра, через год, два, пять. Мне никто не говорил: „Парень, проедь сезон и в следующем у тебя будут спонсоры“. Такого не было. Только тачка и правая нога на педали газа. По итогам чемпионата из 40 участников я стал восьмым. Моя Toyota Altezza была на пределе. Но я понял, что это мое и что это мне дано.
В конце того года я пришел в команду ToySport и сказал: Давайте я буду за вас катать, мы вместе соберем тачку, вы мне поможете ее доработать. Мы будем выступать и рекламировать ваш тюнинг-сервис. Многое в моей машине пришлось заменить, включая мотор, и она стала автомобилем совсем другого уровня. Дрифт — это шоу. И мы сделали красивую тачку.
В 2009 году я получил подиум: занял второе место по итогам „Формулы Дрифт“. Стал вице-чемпионом России первый раз. Это было в „Крокусе“, это было круто и зрелищно».
О своем вечном сопернике
«В межсезонье между 2009 и 2010 годом мы доработали автомобиль, подвеску, сделали яркий и интересный дизайн. В 2010 году стартовал официальный российский чемпионат дрифт-серии.
На меня очень сильно повлиял мой „друг“ и соперник, прибалтийский демон Кристапс Блушс. На своем BMW он показал нам совершенно другой уровень. Он просто приезжал на этап и выигрывал, приезжал и выигрывал. Он выносил всех. Из-за этого парня я не раз лишался чемпионства.
Один этап в Нижнем Новгороде я очень хорошо запомнил, потому что в 2010 году в Москве стояла аномальная жара. В июле температура была 40 градусов в тени, 60 — на солнце и 80 — в машине. А ты сидишь в шлеме, в комбинезоне. Я помню, что я сажусь, проезжаю круг, открываю забрало шлема, и мне механик прямо на лицо льет ледяную воду. Было невыносимо жарко. Но я тогда все равно приехал на подиум.
На пятом этапе в Нижнем Новгороде я и Кристапс встретились в финале, и я опять стал вторым.
В 2011 году произошло много событий. Мы наконец подписали контракт с нынешним спонсором — компанией Bridgestone. То есть в 2008 году я на стоковой тачке собирал старые колеса по шиномонтажам, бывало даже убивал все колеса, и мне не на чем было ехать до дома. В такие моменты очень хотелось опустить руки. А в тот год у нашей авангардной команды вдруг появился контракт с шинным спонсором. И было очень много хороших гонок. И большие призы вновь выигрывал уже знакомый нам мой „друг и приятель“ Кристапс Блушс. Он все-таки очень крутой пилот, крутой спортсмен.
На этом фото я „сижу“ на флаге (смеется). Это было шоу „Автоэкзотика“ на Тушинской трассе. Призовой фонд на кубке по дрифту в рамках этого шоу был 12 тысяч долларов, за второе место давали 7 тысяч долларов, за третье — 4 тысячи. Подобные призовые фонды были всего несколько раз. Отмечу, что когда речь идет о таких деньгах, на гонку слетаются европейские коршуны. Они четко знают задачу, они зарабатывают на дрифте деньги и они часто приезжают, чтобы выиграть.
Естественно, на „Автоэкзотику“ приехал и Кристапс. И в топ-16 мы с ним попались. Я и Кристапс, Кристапс и я. Мой давний соперник, который всегда меня выносил. В тот момент у меня как в фильме все пролисталось в голове. 2010 год, многочисленные заезды с ним, когда я раз за разом проигрывал, когда лишался чемпионства. Прибалтийский демон…
Я не помню, как прошел заезд. Я помню его финал. Мы проезжаем последний участок, подъезжаем к линейному судье, он останавливает машины, и по рации судьи ему говорят, кто победил. И он победителю показывает большой палец вверх, а второму вот так (скрещивает руки). Проигравший уезжает в закрытый парк, а победитель возвращается на стартовую прямую.
Бывают заезды, когда ты понимаешь, что ты выиграл. Например, ты видел, что человека завернуло, а ты проехал чисто. Но когда оба пилота проехали примерно одинаково, непонятно, кто победил. И ты подъезжаешь к этому линейному судье, сидишь за этим рулем, мотор „ду-ду-ду-ду-ду“, тебя трясет всего. А судья еще медлит, отворачивается, потому что машины шумят, чтобы расслышать. И вот заезд с Кристапсом закончился, я сижу в машине, смотрю на этого судью, и он поворачивается и показывает Кристапсу вот так (скрещивает руки), а мне так (поднимает большой палец вверх). В этот момент я просто ехал и кричал в шлеме, у меня до сих пор мурашки по коже. Кристапс был так зол, что в закрытом парке бросил шлем и зацепил чью-то Audi R8. Я победил своего главного соперника по жизни, для себя стал на голову выше. Я понял, что ничего невозможного нет. Все победимы. Остальные заезды я плохо помню, зато помню, как мне вручили конверт с 12 тысячами долларов и „посадили“ на этот флаг».
О резине
«Есть такой миф, что мы используем резину, которая лучше скользит. Или даже намазываем ее маслом, перекачиваем. Нет, это абсолютно не так. Мы наоборот сталкиваемся с той проблемой, что машине не хватает толкача. Резина крутится, но нужно, чтобы машина еще и ехала. На хорошей резине ты сможешь ехать быстро, максимально близко приблизиться к своему оппоненту, отъехать от того, кто едет сзади, чтобы победить. Мы используем хорошую спортивную резину. Не слик, как многие думают, который нестабилен, а хорошую спортивную резину».
О музыке и ассоциациях
«Когда я начал заниматься доработкой автомобиля, в ту пору очень модно было ставить музон, чтобы рэпчик качал. Я никогда не был фанатом музыки в том плане, что хотел в это вкладывать деньги, слушал басы там не басы — нет. Я всегда был фанатом звука мотора. Когда я ездил на „Альтеззе“, у меня стояли очень крутой мотор и выхлоп, в тоннелях я выключал музыку, открывал окна и нажимал на газ, слушая эти звуки. Поэтому ассоциации дрифта с музыкой у меня нет».
О нелегальных гонках
«Действительно, сейчас нет такой инфраструктуры, которая бы позволила обычным парням оттачивать свое мастерство. Но у вас есть спортсмены, и они выезжают на трек и отлично гоняют, общаются, тусуются с другими гонщиками, значит свои амбиции можно реализовать.
В Уральском регионе сейчас две лиги проходят: „RDS-Урал“ и „Уральская лига дрифта“. А значит возможность есть. Вопрос только в желании действовать в рамках легального спорта. Конечно, проще надеть резину, включить саб и дать угла на улице Республики, у института, где стоят девчонки. Но ты не станешь круче. Потому что у тебя нет задания, у тебя нет траектории. Тебе просто важно не врезаться в стоящую „ГАЗель“, чтобы не разлатать свою тачку и его. Ты не уделаешь таких же крутых, как ты. Не стоит игра свеч.
Я не могу положительно относиться к покатушкам в городе, потому что есть прецеденты, которые создают очень много проблем реальным спортсменам. В „Уральской лиге дрифта“ следят за теми, кто гоняет по городу. Вся эта типа романтика, вся нелегальщина и крутизна… Нужно быть более социально ответственным. Нельзя подавать такой пример молодежи. Я смогу пройти поворот, другой профессионал сможет, а простой молодой парень не сможет и заедет как раз в эту „ГАЗель“, а про нас потом скажут: „Вы, дрифтеры, въезжаете в „ГАЗели“, вы козлы, вы уроды и сволочи“. И не будут нас делить, а всех возьмут под одну гребенку. Это неправильно. Дрифтите в лиге, и все будет круто».
Подготовила Ольга Боровикова