Никита Шиков: Нельзя гонять по городу и подавать плохой пример молодежи

Бывают заезды, когда ты понимаешь, что ты выиграл. Например, ты видел, что человека завернуло, а ты проехал чисто. Но когда оба пилота проехали примерно одинаково, непонятно, кто победил. И ты подъезжаешь к этому линейному судье, сидишь за этим рулем, мотор „ду-ду-ду-ду-ду“, тебя трясет всего. А судья еще медлит, отворачивается, потому что машины шумят, чтобы расслышать. И вот заезд с Кристапсом закончился, я сижу в машине, смотрю на этого судью, и он поворачивается и показывает Кристапсу вот так (скрещивает руки), а мне так (поднимает большой палец вверх). В этот момент я просто ехал и кричал в шлеме, у меня до сих пор мурашки по коже. Кристапс был так зол, что в закрытом парке бросил шлем и зацепил чью-то Audi R8. Я победил своего главного соперника по жизни, для себя стал на голову выше. Я понял, что ничего невозможного нет. Все победимы. Остальные заезды я плохо помню, зато помню, как мне вручили конверт с 12 тысячами долларов и „посадили“ на этот флаг».