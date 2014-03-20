Концерта «Ляписа» в Тюмени не будет: запретили?

Напомним, бойкотировать концерт белорусской группы в Тюмени призывал депутат областной думы от «Единой России» Сергей Козлов. 7 марта он опубликовал на своей странице в Facebook написанное от имени Общества русской культуры и Федерации бокса Тюменской области обращение. «Еще недавно эта группа пела на Майдане, поддерживая экстремистов и бандеровцев. Последний альбом группы, который и планируется раскрутить в результате этого тура, „Матрешка“ — антироссийский и антирусский. Люди, которые еще вчера выступали на одной сцене с теми, кто кричал … „Россия и Москва наш главный враг“, … эти люди сегодня хотят приехать и петь на сцене спокойной и миролюбивой Тюмени», — говорилось в записи. «Давайте хоть раз не пустим всякую гадость в наш город!» — поддержал возмущенных спортсменов Козлов.
Фото — @babarynka_za_pu / twitter.com
Позже на клубе «Горький» неизвестные вывесили плакаты с советом «Ляпису» «валить из Тюмень сити». Опасаясь погромов, руководство клуба решило отказаться от проведения концерта. «Давайте представим, что случится, когда эти недовольные придут на концерт. Да они разнесут клуб, и никакая охрана не поможет. Организаторы тура не смогут обеспечить безопасность посетителей и сохранность имущества клуба», — объяснили владельцы заведения.
Однако тут же, на радость поклонникам, на официальной странице группы появилось объявление, что концерт не отменен, а перенесен — в клуб «Мираж».
Сегодня же стало понятно: концерта все же не будет. «Директора клуба вызвали на ковер. Ультиматум-или концерт или работа клуба. Люди ни в чем не виноваты. Им хочется работать и дальше. Группа приняла решение не подставлять людей», — сообщается на странице концерта во «ВКонтакте». Один из организаторов выступления в нашем городе сообщил на условиях анонимности корреспонденту NashGorod.ru, что запрет на проведение концерта в Тюмени получили все городские клубы. «Это совместное решение администрации города Тюмени и депутата Тюменской областной Думы от фракции „Единая Россия“ Сергея Козлова, он первым вынес предложение запретить концерт в Тюмени».
Сейчас Сергей Козлов находится по работе в Ханты- Мансийске. В телефонной беседе с корреспондентом NashGorod.ru он подтвердил информацию о том, что он был одним из инициаторов бойкотировать выступление группы «Ляпис Трубецкой» в Тюмени.
«Я против запрета на концерт, но я открыто выступал за то, чтобы бойкотировать в Тюмени выступление группы, которая выступала на Майдане перед фашистами. Надо думать когда и перед кем выступать. У меня у самого мать украинка. И в детстве она жила на оккупированных территориях, ее от смерти, от фашисткой пули, спасло лишь чудо. А ее ставили к стенке. Но я не призывал запрещать концерт, я призывал бойкотировать. Моей подписи нет под обращением к губернатору Тюменской области нет», — уточнил Козлов.
Со слов Сергея Сергеевича, обращение подписали несколько общественных организаций, среди которых Тюменский родительский комитет (председатель — Андрей Добрынин), Федерация бокса России (председатель — депутат Тюменской областной Думы от фракции «Единая Россия» Евгений Макаренко).
О том, что владельцам «Миража» пригрозили неприятностями, сообщается и на официальной странице «Ляписа» в Facebook: «После переноса из клуба „Горький“ в клуб „Мираж“ директора последнего вчера вечером вызвали в администрацию города и сказали: если ты не отменишь этот концерт, уже завтра твой клуб будет закрыт — причины найдутся. После такого откровенного выкручивания рук „Мираж“ тоже сдался». «В результате, отыграв аншлаговый гиг в Екатеринбурге и имея больше 600 проданных билетов в Тюмени, группа „Ляпис Трубецкой“ была вынуждена вернуться домой, в Минск», — констатируют музыканты.
«Ребята-тюменцы! Простите, что так получилось. Боритесь за свои права. И мы у вас обязательно сыграем в будущем — надеемся, все-таки обозримом», — обращаются к тюменцам музыканты.
P. S. Что особенно любопытно, Сергей Козлов признался корреспонденту NashGorod.ru, что в недавнем прошлом он тоже был рок-музыкантом, участником группы «Нефть», которая выступала на легендарном Тюменском фестивале леворадикальной и альтернативной музыки в 1988 году. Тогда «Нефть» играла на одной сцене с такими известными сибирскими рок-исполнителями как Егор Летов («Гражданская Оборона»), Ник Рок-н-Ролл, Роман Неумоев («Инструкция по выживанию»), Янка Дягилева, Артур Струков («Культурная Революция») и многими другими. Песни в те годы в рок-музыке были исключительно протестного звучания. Накануне развала СССР в стране и в Тюмени долгое время указанные группы и их песни были под запретом. Известно, что в 1983 по 1987 годы члены Первого тюменского рок-клуба были под давлением официальных властей. Сотрудники тюменского управления Комитета Государственной Безопасности (КГБ — позже в России его функции были переданы ФСБ) вызывали музыкантов на допросы, проводили обыски, запрещали выступления и срывали концерты). Так, выступление ленинградской панк-группы «Автоматические Удовлетворители» в 1987 году, исходя из этих запретов, организаторам пришлось проводить не в Тюмени, а в сельском клубе Антипино.
Настоящий прорыв для легализации рок-музыки в Сибири наступил только в 1988 году.
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