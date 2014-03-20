Концерта «Ляписа» в Тюмени не будет: запретили?

P. S. Что особенно любопытно, Сергей Козлов признался корреспонденту NashGorod.ru, что в недавнем прошлом он тоже был рок-музыкантом, участником группы «Нефть», которая выступала на легендарном Тюменском фестивале леворадикальной и альтернативной музыки в 1988 году. Тогда «Нефть» играла на одной сцене с такими известными сибирскими рок-исполнителями как Егор Летов («Гражданская Оборона»), Ник Рок-н-Ролл, Роман Неумоев («Инструкция по выживанию»), Янка Дягилева, Артур Струков («Культурная Революция») и многими другими. Песни в те годы в рок-музыке были исключительно протестного звучания. Накануне развала СССР в стране и в Тюмени долгое время указанные группы и их песни были под запретом. Известно, что в 1983 по 1987 годы члены Первого тюменского рок-клуба были под давлением официальных властей. Сотрудники тюменского управления Комитета Государственной Безопасности (КГБ — позже в России его функции были переданы ФСБ) вызывали музыкантов на допросы, проводили обыски, запрещали выступления и срывали концерты). Так, выступление ленинградской панк-группы «Автоматические Удовлетворители» в 1987 году, исходя из этих запретов, организаторам пришлось проводить не в Тюмени, а в сельском клубе Антипино.