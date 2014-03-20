Идете за покупками — заодно проверьте легкие

Бесплатно флюорографическое обследование тюменцы смогут с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов или по субботам с 9 до 15 часов. В это время все флюорографические кабинеты поликлиник Тюмени откроют двери для всех желающих.
Воспользоваться услугами передвижных флюорографов можно будет с 9 до 15 часов: 29 марта около торговых центров «Зеленый берег», «Колумб» и гипермаркета «О’Кей»; 5 апреля — около ДК «Современник», торговых центров «Зеленый берег» и «Колумб»; 12 апреля передвижные флюорографы будут расположены около торговых центров «Панама» и «Колумб»; 19 апреля — на Цветном бульваре и около ТЦ «Панама».
Кроме этого, 26 марта и 2, 9, 16 апреля с 14 до 16 часов можно будет получить консультацию фтизиатра по телефону «горячей линии» 8 (3452) 42-24-95.
Сегодня, напоминают специалисты городского департамента здравоохранения, флюорография по-прежнему остаётся единственным методом, позволяющим выявить туберкулёз, рак легких и пневмонию. Каждый человек должен обязательно проходить флюорографический осмотр один раз в год. В 2013 году из 429 764 тюменцев, прошедших данное обследование, у 396 был выявлен туберкулез, 1 100 пациентам был поставлен диагноз пневмония, а у 159 человек была выявлена онкологическая патология легких.
Последние несколько лет врачи все реже выявляют запущенные формы туберкулеза, и в первую очередь это связано тем, что горожане проходят профилактические флюорографические осмотры.