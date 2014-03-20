Идете за покупками — заодно проверьте легкие

Сегодня, напоминают специалисты городского департамента здравоохранения, флюорография по-прежнему остаётся единственным методом, позволяющим выявить туберкулёз, рак легких и пневмонию. Каждый человек должен обязательно проходить флюорографический осмотр один раз в год. В 2013 году из 429 764 тюменцев, прошедших данное обследование, у 396 был выявлен туберкулез, 1 100 пациентам был поставлен диагноз пневмония, а у 159 человек была выявлена онкологическая патология легких.