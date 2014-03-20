Два бывших уголовника расправились с бригадой рабочих-лесорубов

Бригада рабочих-лесорубов не вернулась домой. Кровавую бойню в Уватском районе учинил ранее судимый Илья Архипов с подельником. Дело передано в суд.
Расследованием установлено, что Илья Архипов и Виталий Пустозёров в составе бригады выполняли работы по уборке зарослей на нефтепроводе и под линиями электропередач в Уватском районе. 1 ноября 2013 г. Архипов узнал, что пять человек (бригадир и его знакомый, а также три лесоруба) обсуждали его супругу и говорили о ней непристойные слова. За это Архипов решил убить и завладеть их имуществом, а также заработанными бригадой деньгами.
Реализуя свои преступные намерения, Архипов днем 2 ноября поочередно выстрелом в голову из охотничьего ружья убил двух лесорубов в возрасте 24 и 26 лет, находившихся в будке автомобиля ГАЗ-66 в состоянии сильного алкогольного опьянения. После этого злодей в лесу напал сзади на 25-летнего коллегу, ударив его несколько раз ножом в шею и проломив обухом топора голову. Его труп Архипов перенес в будку автомобиля.
Расправившись с тремя обидчиками, злоумышленник стал ожидать прибытия из Кургана бригадира с его знакомым и еще одним лесорубом. Бригадир на автомобиле «Богдан» вез деньги. В это время из леса вернулся Пустозёров, которому Архипов рассказал об учиненной им кровавой бойне. Архипов предложил Пустозёрову убить бригадира и его знакомого. Пустозёров, ранее судимый за убийство, согласился.
Вечером 2 ноября из Кургана приехал бригадир с товарищами. Не подозревая опасности, бригадир с лесорубом вышел из автомашины «Богдан» и направился к будке автомобиля ГАЗ-66, в которой скрывался Архипов. Злодей выстрелом в голову убил 26-летнего бригадира, а затем выстрелил в 31-летнего лесоруба, ранив его.
После этого Архипов с Пустозёровым набросились на находившегося в автомобиле «Богдан» 26-летнего знакомого бригадира. Пустозёров нанес потерпевшему несколько ударов обухом топора по голове, а Архипов выстрелом в голову добил его.
После убийств злодеи завладели заработанными бригадой деньгами в размере 45 тысяч рублей, банковской картой бригады, на которой находилось 1,7 тысяч рублей, а также золотым браслетом и автомобилем «Богдан» бригадира. Всего похищено было имущество на сумму 264 тысячи рублей.
Взяв с собой раненого лесоруба, Архипов и Пустозёров на автомобиле «Богдан» скрылись с места происшествия.
У деревни Медведчикова в Тобольском районе злоумышленники сожгли свою окровавленную одежду, паспорт бригадира. Кроме того, там же на части было разобрано охотничье ружье (орудие преступления) и выброшено в реку Иртыш.
3 ноября Архипов, Пустозёров с раненым лесорубом приехали в Курган, где сняли два номера в гостинично-развлекательном комплексе.
5 ноября Архипов в Кургане съехал на съёмную квартиру и тот же день сдал на авторазбор похищенный автомобиль, предварительно уничтожив на него документы.
Пустозёров поехал в село Кетово Курганской области, где был задержан 6 ноября сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области.
В тот же день на съёмной квартире в Кургане был задержан и Архипов.
6 ноября оперативники нашли в г. Петухово и раненого лесоруба. Его доставили в Тюмень. В больнице потерпевшего прооперировали и извлекли пулю.
7 ноября следователь с помощью магнитного плуга вытащил из реки Иртыш выброшенное злоумышленниками ложе охотничьего ружья с ударно-спусковым механизмом. Архипов и Пустозёров по решению суда заключены под стражу.
25-летнему Илье Архипову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.4 ст.162 (разбой), пп. «а, ж, " ч.2 ст.105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), ч.3 ст.30, пп. «а, з» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), ч.2 ст.325 (похищение официальных документов) и ч.1 ст.325 УК РФ (уничтожение официальных документов).
57-летний Виталий Пустозёров обвиняется по п. «в» ч.4 ст.162 (разбой) и пп. «ж, з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем).
Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу.