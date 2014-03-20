Два бывших уголовника расправились с бригадой рабочих-лесорубов

Расследованием установлено, что Илья Архипов и Виталий Пустозёров в составе бригады выполняли работы по уборке зарослей на нефтепроводе и под линиями электропередач в Уватском районе. 1 ноября 2013 г. Архипов узнал, что пять человек (бригадир и его знакомый, а также три лесоруба) обсуждали его супругу и говорили о ней непристойные слова. За это Архипов решил убить и завладеть их имуществом, а также заработанными бригадой деньгами.