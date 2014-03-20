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Чтобы купить подарок девушке и закрыть кредиты, обокрал иностранца

20 марта 2014, 13:30
Тюменец «увел» из комнаты гостиницы вещи и деньги иностранца: кашемировое пальто, паспорт, сотовый телефон, 2 тысячи долларов США и 5000 рублей. Злоумышленника задержали по горячим следам в его квартире.
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Тюмень

Полицейские выяснили, что 22-летний молодой человек накануне поссорился со своей девушкой, и поэтому был вынужден съехать с квартиры и снять номер в гостинице. Как пояснил молодой человек, деньги ему нужны были для того, чтобы купить своей девушке подарок, а также закрыть имеющиеся кредиты. Он пошел на преступление, обокрав своего соседа, гражданина одной из стран СНГ, в гостинице.

Злоумышленник похитил пальто из кашемира, паспорт, водительское удостоверение, 2000 долларов США, 5000 рублей, сотовый телефон. Сумма ущерба составила 82 800 рублей.

Благодаря оперативной работе сотрудников полиции и своевременному обращению потерпевшего злоумышленник был задержан по «горячим» следам у себя в квартире.

Тюменец ранее не был судим, официально нигде не работает. В настоящее время найдена часть похищенного. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

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