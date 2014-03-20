Чтобы купить подарок девушке и закрыть кредиты, обокрал иностранца

Полицейские выяснили, что 22-летний молодой человек накануне поссорился со своей девушкой, и поэтому был вынужден съехать с квартиры и снять номер в гостинице. Как пояснил молодой человек, деньги ему нужны были для того, чтобы купить своей девушке подарок, а также закрыть имеющиеся кредиты. Он пошел на преступление, обокрав своего соседа, гражданина одной из стран СНГ, в гостинице.
Злоумышленник похитил пальто из кашемира, паспорт, водительское удостоверение, 2000 долларов США, 5000 рублей, сотовый телефон. Сумма ущерба составила 82 800 рублей.
Благодаря оперативной работе сотрудников полиции и своевременному обращению потерпевшего злоумышленник был задержан по «горячим» следам у себя в квартире.
Тюменец ранее не был судим, официально нигде не работает. В настоящее время найдена часть похищенного. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.