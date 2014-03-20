Чтобы купить подарок девушке и закрыть кредиты, обокрал иностранца

Полицейские выяснили, что 22-летний молодой человек накануне поссорился со своей девушкой, и поэтому был вынужден съехать с квартиры и снять номер в гостинице. Как пояснил молодой человек, деньги ему нужны были для того, чтобы купить своей девушке подарок, а также закрыть имеющиеся кредиты. Он пошел на преступление, обокрав своего соседа, гражданина одной из стран СНГ, в гостинице.