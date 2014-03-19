Ярмарка вакансий пройдет онлайн

Не выходя из своего дома граждане имеют возможность в прямом эфире наблюдать за мероприятием на официальном сайте департамента труда и занятости населения Тюменской области. Любой желающий сможет задать вопросы работодателям со страницы сайта департамента либо по электронной почте: [email protected], а кроме этого, будет работать телефон «горячей линии» для связи в «прямом эфире» между соискателями и работодателями. Номера телефонов: (3452) 27-38-63, 8-912-399-70-15.