nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Ярмарка вакансий пройдет онлайн

19 марта 2014, 13:40
В Центре занятости населения завтра, 20 марта, с 10 до 12 часов состоится ярмарка вакансий предприятий в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания и ЖКХ. Мероприятие пройдет в режиме онлайн-трансляции.

В Центре занятости населения завтра, 20 марта, с 10 до 12 часов состоится ярмарка вакансий предприятий в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания и ЖКХ. Мероприятие пройдет в режиме онлайн-трансляции.

«Ярмарка вакансий в онлайн — это уникальная возможность оперативного решения вопроса о трудоустройстве и прямого общения с работодателями в режиме реального времени», — подчеркивают в центре занятости.

Не выходя из своего дома граждане имеют возможность в прямом эфире наблюдать за мероприятием на официальном сайте департамента труда и занятости населения Тюменской области. Любой желающий сможет задать вопросы работодателям со страницы сайта департамента либо по электронной почте: [email protected], а кроме этого, будет работать телефон «горячей линии» для связи в «прямом эфире» между соискателями и работодателями. Номера телефонов: (3452) 27-38-63, 8-912-399-70-15.

У посетителей ярмарки будет возможность узнать об актуальных вакансиях, получить консультации по трудоустройству от специалистов службы занятости и пройти собеседование с работодателями.

#Новости#Рабочие вакансии#Центр занятости#Дарья#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25