Ярмарка вакансий пройдет онлайн

В Центре занятости населения завтра, 20 марта, с 10 до 12 часов состоится ярмарка вакансий предприятий в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания и ЖКХ. Мероприятие пройдет в режиме онлайн-трансляции.
«Ярмарка вакансий в онлайн — это уникальная возможность оперативного решения вопроса о трудоустройстве и прямого общения с работодателями в режиме реального времени», — подчеркивают в центре занятости.
Не выходя из своего дома граждане имеют возможность в прямом эфире наблюдать за мероприятием на официальном сайте департамента труда и занятости населения Тюменской области. Любой желающий сможет задать вопросы работодателям со страницы сайта департамента либо по электронной почте: [email protected], а кроме этого, будет работать телефон «горячей линии» для связи в «прямом эфире» между соискателями и работодателями. Номера телефонов: (3452) 27-38-63, 8-912-399-70-15.
У посетителей ярмарки будет возможность узнать об актуальных вакансиях, получить консультации по трудоустройству от специалистов службы занятости и пройти собеседование с работодателями.