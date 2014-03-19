«Я люблю тебя до слез»: концерт Александра Серова в Тюмени

Исполнитель легендарных хитов «Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь…» и многих других песен, снискавших любовь россиян, Александр Серов 21 марта выступит в Тюменской филармонии.
Александр Серов — любимец прекрасной половины человечества и покоритель женских сердец всего бывшего СССР. Песни этого талантливого автора и исполнителя не оставляют равнодушным ни поколение, чья молодость приходится на 80-ее годы прошлого века, ни современных слушателей.
Образ мужественного и нежного, сильного и преданного героя, всегда одинокого и тоскующего по своей Мадонне, созданный на сцене Александром Серовым, покорил многих зрителей. Особенно, что совсем неудивительно, женщин.
Безусловно, огромному успеху певца способствовал не только удачно подобранный репертуар, но и отличные вокальные данные. У Серова прекрасная музыкальная подготовка, сочный сильный голос, запоминающаяся манера исполнения. Хорошие стихи, часто известных поэтов, положенные на хорошую музыку, становятся в его исполнении настоящими музыкальными произведениями, а не шлягерами-однодневками. Сам Александр тоже пишет музыку, играет на рояле, саксофоне, причем делает это не хуже, чем поет, радуя и покоряя зрителя многогранностью своего таланта.
На предстоящем концерте Александр Серов напомнит о прекрасном чувстве, которое наполняет смыслом нашу жизнь, споет о таинственных незнакомках и любимых женщинах, о нежности и печали. Легендарные хиты, такие как «Я люблю тебя до слез», «Мадонна», «Ты меня любишь…» и множество других, душевных и неизменно романтичных шлягеров прозвучат в этот вечер на концертной площадке. Также тюменцы услышат на концерте и три новые песни.
Приходите на концерт Александра Серова и погружайтесь в атмосферу любви и приятных воспоминаний. Справки по телефонам: 8 (3452) 40-40-60, 68-77-77.