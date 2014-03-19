«Я люблю тебя до слез»: концерт Александра Серова в Тюмени

На предстоящем концерте Александр Серов напомнит о прекрасном чувстве, которое наполняет смыслом нашу жизнь, споет о таинственных незнакомках и любимых женщинах, о нежности и печали. Легендарные хиты, такие как «Я люблю тебя до слез», «Мадонна», «Ты меня любишь…» и множество других, душевных и неизменно романтичных шлягеров прозвучат в этот вечер на концертной площадке. Также тюменцы услышат на концерте и три новые песни.