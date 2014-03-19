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В Тюмени выявляют нелегальных мигрантов

19 марта 2014, 09:11
Оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант» продолжается в областном центре с 10 по 20 марта.
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Полиция

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени, тюменскими полицейскими отрабатываются территории строящихся объектов и рынков, общежития и гостиницы, а также места массового проживания иностранных граждан. Проверке подвергаются также и работодатели — их на 18 марта было проверено уже 58. По результатам возбуждено три уголовных дела за организацию незаконной миграции и использование заведомо подложного документа.

С целью снижения негативной реакции жителей области, мероприятия проводятся в основном в утренние часы, с 6.00 до 11.00 часов.

Так, накануне подверглись проверке строящиеся объекты, расположенные на территории обслуживания отдела полиции № 1. За несколько часов в полицию доставлено около 250 человек, являющихся гражданами других государств, все они ставятся на профилактические учеты.

Всего с начала операции в отделы полиции областного центра доставлялось около 400 граждан для проверки и постановки на учеты. Выявлено 28 административных правонарушений за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации.

#Новости#Нелегальные мигранты#Полиция#УМВД#Женя#Происшествия
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