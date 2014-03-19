В Тюмени выявляют нелегальных мигрантов

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени, тюменскими полицейскими отрабатываются территории строящихся объектов и рынков, общежития и гостиницы, а также места массового проживания иностранных граждан. Проверке подвергаются также и работодатели — их на 18 марта было проверено уже 58. По результатам возбуждено три уголовных дела за организацию незаконной миграции и использование заведомо подложного документа.