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Спартакиада работников «ЮТэйр» отмечена премией «Спортивная Россия»

19 марта 2014, 11:09
Спартакиада работников ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) получила премию «Спортивная Россия» в категории «Лучшие спортивные корпоративные мероприятия среди сотрудников отраслевых компаний». Церемония награждения победителей прошла 14 марта 2014 года в Сочи.

Спартакиада работников ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) получила премию «Спортивная Россия» в категории «Лучшие спортивные корпоративные мероприятия среди сотрудников отраслевых компаний». Церемония награждения победителей прошла 14 марта 2014 года в Сочи.

Авиакомпания «ЮТэйр» всесторонне поддерживает занятия спортом сотрудников, их здоровый образ жизни и корпоративный дух. Проводимая ежегодно Спартакиада включает соревнования по настольному теннису, футболу, шахматам, стрельбе, волейболу, плаванию, лыжным гонкам и баскетболу. Ее участниками становятся сотни сотрудников, а победителям вручаются награды на ежегодной церемонии «Спортивная элита «ЮТэйр».

Команды «ЮТэйр» неоднократно становились призёрами многих всероссийских и отраслевых спортивных соревнований. Среди побед текущего года — первое место в общекомандном зачете 9-го международного отраслевого спортивного праздника «День Гражданской Авиации 2014». Не теряют победный дух и ветераны «ЮТэйр». Сейчас их команда лидирует в Тюменском ветеранском турнире по волейболу.

Награждение премией «Спортивная Россия» проходит ежегодно при поддержке Государственной Думы и Департамента физической культуры и спорта Москвы, в этом году она была приурочена к проведению зимних Олимпийских игр в Сочи.

#Новости#ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»#Спорт#ЮТэйр#Женя#Общество
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