nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Школьники призвали водителей «притормозить» перед «зебрами»

19 марта 2014, 10:58
Ребята из школы «Лира» вышли к пешеходному переходу, расположенному прямо напротив школьного здания и попросили водителей всегда тормозить заранее, подъезжая к этому переходу.
Сюжет
Дети

Школа «Лира» расположена в двух школьных зданиях. Чтобы попасть на уроки физкультуры несколько сотен учащихся ежедневно переходят улицу Таврическую, чтобы пройти в спортивный зал и обратно, отмечают в пресс-службе ГИБДД.

Для безопасности школьников нерегулируемый пешеходный переход обустроен «лежачими полицейскими». Но даже эта преграда не всегда останавливает водителей. Особенно волнуются за детей их родители.

Инспекторы ГИБДД вместе со школьниками вышли к пешеходному переходу. Ребята целыми классами следовали через пешеходный переход на Таврической с плакатами. Водители удивлялись подобному шествию, но понимали, что именно они стали его причиной. Каждый из остановленных инспекторами автомобилистов пообещал всегда заранее предпринимать меры безопасности, подъезжая к пешеходным переходам областного центра.

В этом году уже 11 маленьких тюменцев получили травмы, переходя дорогу по пешеходным переходам. В дни перед весенними каникулами на пешеходных переходах у школ несут службу инспекторы ДПС, обеспечивая безопасность школьников.

#Новости#Пешеходный переход#Пешеходы#Дети#Тюмень#Школы#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25