Школьники призвали водителей «притормозить» перед «зебрами»

Инспекторы ГИБДД вместе со школьниками вышли к пешеходному переходу. Ребята целыми классами следовали через пешеходный переход на Таврической с плакатами. Водители удивлялись подобному шествию, но понимали, что именно они стали его причиной. Каждый из остановленных инспекторами автомобилистов пообещал всегда заранее предпринимать меры безопасности, подъезжая к пешеходным переходам областного центра.