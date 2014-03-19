Школьники призвали водителей «притормозить» перед «зебрами»

Школа «Лира» расположена в двух школьных зданиях. Чтобы попасть на уроки физкультуры несколько сотен учащихся ежедневно переходят улицу Таврическую, чтобы пройти в спортивный зал и обратно, отмечают в пресс-службе ГИБДД.
Для безопасности школьников нерегулируемый пешеходный переход обустроен «лежачими полицейскими». Но даже эта преграда не всегда останавливает водителей. Особенно волнуются за детей их родители.
Инспекторы ГИБДД вместе со школьниками вышли к пешеходному переходу. Ребята целыми классами следовали через пешеходный переход на Таврической с плакатами. Водители удивлялись подобному шествию, но понимали, что именно они стали его причиной. Каждый из остановленных инспекторами автомобилистов пообещал всегда заранее предпринимать меры безопасности, подъезжая к пешеходным переходам областного центра.
В этом году уже 11 маленьких тюменцев получили травмы, переходя дорогу по пешеходным переходам. В дни перед весенними каникулами на пешеходных переходах у школ несут службу инспекторы ДПС, обеспечивая безопасность школьников.