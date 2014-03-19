Отчим оказался педофилом?

В сентябре 2012 года обвиняемый освободился, отбыв назначенный судом срок наказания, и приехал к женщине, которая на тот момент была от него беременна. Они заключили брак официально. Устроиться на работу он не захотел, поэтому оставался дома наедине с малолетними детьми. На протяжении нескольких лет злоумышленник совершал в отношении 6-летней падчерицы и 9-летней родственницы девочек, которая часто приходила к ним в гости, иные действия сексуального характера с использованием их беспомощного состояния.