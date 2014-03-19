Отчим оказался педофилом?

По данным следствия, обвиняемый познакомился по телефону с жительницей одного из сел Заводоуковского района, на иждивении у которой двое детей — девочки 6 и 4 лет.
Через некоторое время женщина узнала, что ее новый знакомый находится в местах лишения свободы в Тюмени за совершение серии краж. Дальнейшее общение происходило не только по телефону, но и на длительных свиданиях в колонии.
В сентябре 2012 года обвиняемый освободился, отбыв назначенный судом срок наказания, и приехал к женщине, которая на тот момент была от него беременна. Они заключили брак официально. Устроиться на работу он не захотел, поэтому оставался дома наедине с малолетними детьми. На протяжении нескольких лет злоумышленник совершал в отношении 6-летней падчерицы и 9-летней родственницы девочек, которая часто приходила к ним в гости, иные действия сексуального характера с использованием их беспомощного состояния.
О данных фактах жене обвиняемого случайно стало известно в начале марта 2014 года от своей 9-летней сестры, которая и рассказала о случившемся.
Обвиняемого по ходатайству следователя заключили под стражу. 32-летний мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Расследование уголовного продолжается, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ.