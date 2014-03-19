Нетрезвый водитель снес столб: опора упала на машину

В Тюмени днем на улице Литейщиков, 43 автомобиль ВАЗ-21140 въехал в опору освещения. Столб упал на автомобиль. 22-летний водитель автомобиля со стажем два года был пьян. Пострадали он и двое пассажиров 16-ти и 25-ти лет, у них травмы головы и ушибы.