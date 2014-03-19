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Нетрезвый водитель снес столб: опора упала на машину

19 марта 2014, 14:43
Девять дорожно-транспортных происшествий случилось 18 марта на дорогах Тюменской области, в них погибли два человека и 14 получили травмы.
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Тюмень

Две 11-летние девочки сбиты на пешеходном переходе на улице Ишимской в Ялуторовске автомобилем ВАЗ-2107. Обе школьницы госпитализированы. Стаж водителя — 25 лет. Сейчас выясняется, почему мужчина не пропустил детей на пешеходном переходе, отмечают в пресс-службе ГИБДД.

В Тюмени днем на улице Литейщиков, 43 автомобиль ВАЗ-21140 въехал в опору освещения. Столб упал на автомобиль. 22-летний водитель автомобиля со стажем два года был пьян. Пострадали он и двое пассажиров 16-ти и 25-ти лет, у них травмы головы и ушибы.

На улице Пермякова, 53 в автобусе ЛиАЗ упала 59-летняя пассажирка. По предварительным данным, водитель автобуса ехал быстрее, чем следовало, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. У пострадавшей женщины черепно-мозговая травма и ушибы.

Три пешехода сбиты вчера в областном центре, во всех случаях водители уехали с места ДТП, они разыскиваются ГИБДД. Два пешехода сбиты при движении автомобилей задним ходом на улицах Хохрякова, 47 и Дружбы, 122, пешеходы получили ушибы. На пешеходном переходе, на перекрестке улиц Пермякова и Энергетиков, автомобилем «ГАЗель» сбита 34-летняя женщина, у нее сотрясение головного мозга.

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