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Места в детсадах ждет почти тысяча малышей

19 марта 2014, 14:50
В тюменской области 919 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет сейчас стоят в очереди в детские сады, сообщила замгубернатора Наталья Шевчик.

В тюменской области 919 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет сейчас стоят в очереди в детские сады, сообщила замгубернатора Наталья Шевчик.

О ситуации с обеспечением тюменцев местами в детских дошкольных учреждениях Шевчик рассказала на очередном заседании президиума правительства Тюменской области.

Около 60% детей, для которых не находится пока места в детском саду живут в областном центре. Во многих муниципалитетах, заметил глава областного департамента образования и науки Алексей Райдер, хорошие помещения для размещения детсадовских групп уже есть, «нужно включить только организационный ресурс и вопрос будет решен».

Первый заместитель губернатора отметила, что, если в 2010 году групп раннего возраста в тюменских детсадах было всего 380, то к концу прошлого года их насчитывалось уже 536, появятся они и во всех новых учреждениях.

Наталья Шевчик заверила, что вопрос в ликвидацией очередности в сады для детей с 1,5 лет будет решен до конца этого года, сообщают в пресс-службе губернатора.

#Новости#Детские сады#Дарья#Общество
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