Места в детсадах ждет почти тысяча малышей

В тюменской области 919 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет сейчас стоят в очереди в детские сады, сообщила замгубернатора Наталья Шевчик.
О ситуации с обеспечением тюменцев местами в детских дошкольных учреждениях Шевчик рассказала на очередном заседании президиума правительства Тюменской области.
Около 60% детей, для которых не находится пока места в детском саду живут в областном центре. Во многих муниципалитетах, заметил глава областного департамента образования и науки Алексей Райдер, хорошие помещения для размещения детсадовских групп уже есть, «нужно включить только организационный ресурс и вопрос будет решен».
Первый заместитель губернатора отметила, что, если в 2010 году групп раннего возраста в тюменских детсадах было всего 380, то к концу прошлого года их насчитывалось уже 536, появятся они и во всех новых учреждениях.
Наталья Шевчик заверила, что вопрос в ликвидацией очередности в сады для детей с 1,5 лет будет решен до конца этого года, сообщают в пресс-службе губернатора.