Концерт «Ляписа» в «Горьком» отменили из-за недовольных горожан

Призывы некоторых тюменцев бойкотировать концерт выпустившей «антирусский» альбом группы «Ляпис Трубецкой» сработали: клуб «Горький», опасаясь погрома, отменил шоу. Впрочем, поклонникам белорусской группы грустить не стоит: выступление музыкантов в нашем городе все же состоится.
«В городе много людей, настроенных против выступления группы. А теперь давайте представим, что случится, когда эти недовольные придут на концерт. Да они разнесут клуб, и никакая охрана не поможет. Организаторы тура не смогут обеспечить безопасность посетителей и сохранность имущества клуба. Мы понимаем, что для них плохой пиар, возможно, будет лучшей рекламой альбома. А мы останемся с убытками и испорченной репутацией», — отмечает директор клуба Юлия Камилова.
Между тем, группа «Ляпис Трубецкой» на своей странице в Facebook ободряет поклонников: «Дорогие тюменцы и гости этого прекрасного города! Если вы собирались посетить наше выступление 20 марта в клубе „Горький“, а сегодня узнали от администрации этого клуба, что концерт отменен, не волнуйтесь. Концерт в Тюмени будет. Буквально пару часов назад мы перенесли его на новую площадку — в клуб „Мираж“». Время концерта остается тем же, все билеты действительны, говорят музыканты. «Спасибо „Миражу“ за смелость и оперативность, а „Горькому“ — позор за трусость и непорядочность», — добавляют они.
В ночном клубе «Мираж» корреспонденту NashGorod.ru подтвердили, что концерт состоится, и заметили, что не знают ни о какой возможной угрозе клубу или посетителям.
Напомним, что первым в нашем городе бойкотировать концерт призвал депутат Тюменской областной Думы Сергей Козлов. 7 марта на своей странице в социальной сети он написал, что, выступив на Майдане, команда выразила поддержку «экстремистам и бандеровцам». «Последний альбом под названием „Матрешка“, в поддержку которого проводится тур, является антироссийским и антирусским», — подчеркивает депутат. К призыву бойкотировать концерт белорусской панк-рок-группы присоединились также Общество русской культуры и Федерация бокса Тюменской области. Позднее, 11 марта, неизвестные повесили плакаты на здании клуба. На одном из них было написано: «Валите из Тюмень сити Ляпис Трубецкой…»
Нужно добавить, что, очевидно, завтрашний концерт группы станет последним выступлением группы в Тюмени: недавно музыканты сообщили о том, что с 1 сентября коллектив прекращает свое существование.