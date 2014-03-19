Концерт «Ляписа» в «Горьком» отменили из-за недовольных горожан

Между тем, группа «Ляпис Трубецкой» на своей странице в Facebook ободряет поклонников: «Дорогие тюменцы и гости этого прекрасного города! Если вы собирались посетить наше выступление 20 марта в клубе „Горький“, а сегодня узнали от администрации этого клуба, что концерт отменен, не волнуйтесь. Концерт в Тюмени будет. Буквально пару часов назад мы перенесли его на новую площадку — в клуб „Мираж“». Время концерта остается тем же, все билеты действительны, говорят музыканты. «Спасибо „Миражу“ за смелость и оперативность, а „Горькому“ — позор за трусость и непорядочность», — добавляют они.