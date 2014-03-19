Геннадий Онищенко сегодня в Тюмени

Напомним, Геннадий Онищенко, еще в качестве главного санитарного врача России, посещал Тюмень три года назад. Тогда он побывал в здании Центрального рынка. После визита главного санитарного врача, который остался недоволен состоянием рынка, последний на некоторое время был закрыт.