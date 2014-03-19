nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Геннадий Онищенко сегодня в Тюмени

19 марта 2014, 10:52
Сегодня в нашем городе находится с визитом помощник председателя правительства РФ Геннадий Онищенко. Главная цель поездки — посещение НИИ краевой инфекционной патологии.

Как сообщили NashGorod.ru в департаменте информационной политики Тюменской области, Геннадий Онищенко с утра уже успел побывать в медицинском городке и зайти на рынок Михайловский. Сейчас помощник председателя направляется в Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии. Посещение института и общение с коллективом учреждения — главный пункт рабочего визита чиновника.

Напомним, Геннадий Онищенко, еще в качестве главного санитарного врача России, посещал Тюмень три года назад. Тогда он побывал в здании Центрального рынка. После визита главного санитарного врача, который остался недоволен состоянием рынка, последний на некоторое время был закрыт.

#Новости#Геннадий Онищенко#Медицина#Дарья#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25