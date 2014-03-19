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Фотографов приглашают к участию в выставке женских портретов

19 марта 2014, 12:50
Весной женщины особенно красивы, считают организаторы фотовыставки «Женский портрет. Весеннее пробуждение». Они приглашают фотографов к участию.
Сюжет
Тюмень

От участников требуется предоставить распечатанные портреты представительниц прекрасного пола. От каждого фотографа принимается от одной до трех фотографий, крайний срок подачи — 23 марта.

На выставку попадут практически все снимки, отбор будет минимальным, рассказали NashGorod.ru организаторы конкурса. Главное, чтобы они соответствовали тематике экспозиции.

Портреты будут развешаны на стенах торгового центра «Зеленый берег» и провисят там около 2 недель, с 24 марта.

Работы принимаются по адресу: ул. Ватутина, 6, ЦВР «Дзержинец», (3452) 68-41-22.

#Новости#Выставки#Фотография#Тюмень#Ирина#Культура
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