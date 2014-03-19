Фотографов приглашают к участию в выставке женских портретов

От участников требуется предоставить распечатанные портреты представительниц прекрасного пола. От каждого фотографа принимается от одной до трех фотографий, крайний срок подачи — 23 марта.
На выставку попадут практически все снимки, отбор будет минимальным, рассказали NashGorod.ru организаторы конкурса. Главное, чтобы они соответствовали тематике экспозиции.
Портреты будут развешаны на стенах торгового центра «Зеленый берег» и провисят там около 2 недель, с 24 марта.
Работы принимаются по адресу: ул. Ватутина, 6, ЦВР «Дзержинец», (3452) 68-41-22.