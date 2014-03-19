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Formula Neftegaz встретилась с пилотом Team TS Power

19 марта 2014, 09:03
В понедельник, 17 марта, команда инженерно-технического проекта Formula Neftegaz принимала в своей резиденции пилота, участника чемпионата RDS, члена команды Team TS Power Никиту Шикова.
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Тюмень

В понедельник, 17 марта, команда инженерно-технического проекта Formula Neftegaz принимала в своей резиденции пилота, участника чемпионата RDS, члена команды Team TS Power Никиту Шикова.

Встреча проходила в формате подпроекта «Близкие Formula Neftegaz», что само собой подразумевает неформальное общение. «Думаю Никита был к этому готов, потому как пришел в джинсах, толстовке и бейсболке с логотипом RedBull», — делится своими впечатлениями один из зрителей.

Во время беседы поднимались темы становления гостя как профессионального гонщика, его взгляды на развитие современного дрифт-спорта в России, текущие планы на будущее. Зрителям удалось задать Никите несколько вопросов, на которые пилот ответил легко и непринужденно.

В финале встречи группа Time исполнила песню «Зверей» «Районы — кварталы», пригласив к микрофону и своего гостя. Далее по традиции состоялись неизменные подписание Рамки пожеланий («Все будет дрифт!») и групповое фото.

Впечатлений от встречи у зрителей масса. «Особо запомнилась фраза Никиты «В дрифте нужно быть круче, чем твоя тачка», — говорит пилот команды Formula Neftegaz Луговцев Сергей.

«Надеемся, что это была не последняя встреча с виртуозом дрифта. Поэтому, хочется пожелать Никите дальнейшего профессионального роста, ровной дороги и удачного скольжения на поворотах жизни», — отмечают в Нефтегазе.

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