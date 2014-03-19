Formula Neftegaz встретилась с пилотом Team TS Power

Встреча проходила в формате подпроекта «Близкие Formula Neftegaz», что само собой подразумевает неформальное общение. «Думаю Никита был к этому готов, потому как пришел в джинсах, толстовке и бейсболке с логотипом RedBull», — делится своими впечатлениями один из зрителей.