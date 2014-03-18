Отказали в расчете — «заминировал» здание

В ходе работы установлено, что 45-летний тюменец (ранее он был судим за кражу) пришел с другом в организацию, расположенную в этом офисном здании, где приятель должен был получить денежные средства. Когда нетрезвым молодым людям отказали в расчете, они устроили потасовку. Через некоторое время подозреваемый взял у друга телефон и, решив отомстить за него, позвонил в чрезвычайную службу.