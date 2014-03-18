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Отказали в расчете — «заминировал» здание

18 марта 2014, 18:03
Вчера в 15:30 на телефон «01» позвонил мужчина и сообщил о бомбе, заложенной в офисном здании по улице Кедровой. Уже вечером «шутник» был задержан, полиция возбудила уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.
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Тюмень

Вчера в 15:30 на телефон «01» позвонил мужчина и сообщил о бомбе, заложенной в офисном здании по улице Кедровой. Уже вечером «шутник» был задержан, полиция возбудила уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

В ходе работы установлено, что 45-летний тюменец (ранее он был судим за кражу) пришел с другом в организацию, расположенную в этом офисном здании, где приятель должен был получить денежные средства. Когда нетрезвым молодым людям отказали в расчете, они устроили потасовку. Через некоторое время подозреваемый взял у друга телефон и, решив отомстить за него, позвонил в чрезвычайную службу.

Кинологи, взрывотехники ОМОН, следственно-оперативная группа незамедлительно провели эвакуацию работников организаций, расположенных в этом здании, оцепили территорию и провели поисковые работы.

Задержал телефонного террориста участковый уполномоченный, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.

#Новости#Телефонный терроризм#Тюмень#УМВД России по г. Тюмени#Ирина#Происшествия
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