Инструктор по вождению угнал машину такси

Экипаж вневедомственной охраны оперативно задержал неподалеку угнанное авто. За рулем его оказался 26-летний инструктор по вождению. Парень оказался ранее не судимым, а свои противоправные действия он объяснил отсутствием денежных средств.
А через несколько часов был выявлен еще случай угона. Экипаж полка ДПС ГИБДД прибыл на место дорожно-транспортного происшествия, где виновником стал нетрезвый мужчина, управлявший автомобилем «ГАЗ-330232». У 23-летнего гражданина одной из соседних Республик документов на транспортное средство не оказалось.
В кратчайшие сроки следственно-оперативной группой отдела полиции № 5 было установлено, что подозреваемый, трудоустроенный рабочим, распивал спиртные напитки со своим приятелем. Когда друг уснул, задержанный, воспользовавшись свободным доступом к ключам от автомобиля, поехал кататься, не имея навыков вождения и находясь в нетрезвом состоянии. Потерпевший и не подозревал о том, что его автомобиль был угнан.
«По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством)», — сообщает пресс-секретарь УМВД России по г. Тюмени Александра Малыгина.