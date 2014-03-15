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Инструктор по вождению угнал машину такси

15 марта 2014, 11:04
Вчера ночью в отдел полиции № 6 обратился водитель Ford Mondeo, принадлежавшего компании такси. Пока он разговаривал с другом, а автомобиль стоял заведенным и незапертым неподалеку, на нем уехал неизвестный.

Экипаж вневедомственной охраны оперативно задержал неподалеку угнанное авто. За рулем его оказался 26-летний инструктор по вождению. Парень оказался ранее не судимым, а свои противоправные действия он объяснил отсутствием денежных средств.

А через несколько часов был выявлен еще случай угона. Экипаж полка ДПС ГИБДД прибыл на место дорожно-транспортного происшествия, где виновником стал нетрезвый мужчина, управлявший автомобилем «ГАЗ-330232». У 23-летнего гражданина одной из соседних Республик документов на транспортное средство не оказалось.

В кратчайшие сроки следственно-оперативной группой отдела полиции № 5 было установлено, что подозреваемый, трудоустроенный рабочим, распивал спиртные напитки со своим приятелем. Когда друг уснул, задержанный, воспользовавшись свободным доступом к ключам от автомобиля, поехал кататься, не имея навыков вождения и находясь в нетрезвом состоянии. Потерпевший и не подозревал о том, что его автомобиль был угнан.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством)», — сообщает пресс-секретарь УМВД России по г. Тюмени Александра Малыгина.

#Новости#Угоны машин#Транспорт#Женя#Общество
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