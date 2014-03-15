Инструктор по вождению угнал машину такси

В кратчайшие сроки следственно-оперативной группой отдела полиции № 5 было установлено, что подозреваемый, трудоустроенный рабочим, распивал спиртные напитки со своим приятелем. Когда друг уснул, задержанный, воспользовавшись свободным доступом к ключам от автомобиля, поехал кататься, не имея навыков вождения и находясь в нетрезвом состоянии. Потерпевший и не подозревал о том, что его автомобиль был угнан.