Зима прошла без эпидемий

В конце февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тюменской области достигла порогового уровня, но так и не превысила его, а сейчас уже заметно снизилась. Избежать серьезных всплесков заболевания помогли прививки и морозы.
На 10-й неделе этого года заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе была ниже порогового уровня на 27%, причем ниже порога она на всех районах. «Возможно, мы так и переживем этот сезон без превышения порогового уровня», — надеется руководитель областного Роспотребнадзора Галина Шарухо. По ее словам, эпидемический порог был превышен лишь однажды и в узкой возрастной прослойке — среди детей от 0 до 2 лет.
Помочь спокойно пережить сезон помогли прививки (их сделало примерно 40% жителей области) и морозы: благодаря им школьники время от времени сидели дома, коллективы разобщались и у вируса не было возможности распространиться.
Тем не менее, расслабляться не стоит: в город приходит весна с ее влажным ветром и обманчивым теплом, а по результатам лабораторного мониторинга, вирусы в области продолжают циркулировать. В первую очередь это возбудители негриппозной этиологии (риновирусы, рс-вирусы, аденовирусы), среди вирусов гриппа выделяется преимущественно сезонный штамм А(Н3N2).