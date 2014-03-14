Зима прошла без эпидемий

На 10-й неделе этого года заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе была ниже порогового уровня на 27%, причем ниже порога она на всех районах. «Возможно, мы так и переживем этот сезон без превышения порогового уровня», — надеется руководитель областного Роспотребнадзора Галина Шарухо. По ее словам, эпидемический порог был превышен лишь однажды и в узкой возрастной прослойке — среди детей от 0 до 2 лет.