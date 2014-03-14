«Жажда скорости»: не Need for Speed, но пойдет

Пока Маршалл и приданная ему в нагрузку Джулия Бонет мчат сломя голову через страну на 900-сильном «Мустанге», их почему-то постоянно ждут верные товарищи на монструозном Ford F-150, который, видимо, способен передвигаться быстрее спортивного купе. То главные герои устраивают «дозаправку в воздухе», заправляя Mustang запасами топлива с несущегося рядом полным ходом по трассе пикапа, чтобы не терять время, то заезжают на заправку, где не шибко-то и торопясь разделываются с полицией. Настоящим образцом надёжности и выносливости выглядит Ford Mustang GT — машина стоимостью три миллиона долларов (не иначе как из-за iPad, встроенного в центральную консоль) одинаково успешно играет в шашки на трассе, дрифтует по городским улицам, сигает с насыпи что твой багги и на равных гоняется с подготовленными внедорожниками по скалистым просёлкам. Приземлившись после эпичного полёта на десятки метров через несколько полос дороги, у «Форда» даже бампер не откалывается, не говоря уж о потенциально разнесённой в хлам подвеске и ссыпавшихся в трусы позвоночниках седоков. Остановить «Мустанга» не способна даже разбитая дорога, на которой купе, будучи обутым в колёса, достойные средневековой кареты, с прослойкой низкопрофильной резины, лихо расправляется с менее «колесатым» Hummer H2, а потом легко улепётывает от пары подготовленных специально для прохватов по бездорожья джипов. Из всех повреждений — простреленное злодеями заднее стекло да правый фонарь. После всего этого даже полёт над каньонами и соляными озёрами Бонневиля на внешней подвеске военного вертолёта выглядит вполне реалистично.