«Жажда скорости»: не Need for Speed, но пойдет

То, что показывают в кинотеатрах, дичайший микс всех частей компьютерной игры, в которой начальные гонки по городу отсылают к обеим частям Need for Speed: Underground, серии Need for Speed: Most Wanted и Need for Speed: Carbon; испытание безумного Ford Mustang на гоночной трассе напоминают сюжет Need for Speed: ProStreet и прочих Need for Speed: Shift, а заключительная часть является ничем иным, как вольной интерпретацией Need for Speed: Undercover, Need for Speed: The Run и культовой Need for Speed: Hot Pursuit начала 90-х. Дикая смесь классических американских «маскл-каров» и современной американо-европейской экзотики, безумное путешествие на пределе через несколько штатов и попутная борьба за собственную жизнь, негодяй-соперник и полицейские, отважные друзья и меркантильные недруги — всё это смотрелось бы вполне в духе Голливуда, если бы не покушение на святое.