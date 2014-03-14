«Жажда скорости»: не Need for Speed, но пойдет

Увы, Скотту Во и его «Жажде скорости» (в оригинале Need for Speed) этого не удалось. За 14 недель съёмочной группе удалось сотворить двухчасовую экранизацию культовой серии компьютерных игр, выпустив картину в год 20-летия Need for Speed. Те, кто не понаслышке знаком с этим именем, могут сразу представить себе содержание фильма, ну а для прочих следующий абзац.
Тоби Маршалл — гениальный автомеханик, занимавшийся повышением мощности двигателей автомобилей. Его единственной отдушиной является участие в нелегальных гонках. Чтобы сохранить семейную мастерскую, Тоби вынужден взять в партнёры богатого и заносчивого бывшего гонщика NASCAR Дино Брюстера. Когда дела Тоби наконец-то начинают идти в гору, Дино, которому он всегда доверял, подставляет его. На одной из уличных гонок произошёл инцидент: Дино въехал в задний бампер машины Koenigsegg Agera R, в которой находился друг Тоби, и в результате он погиб. Гонщика отправляют в тюрьму за участие в нелегальных соревнованиях. Спустя несколько лет, Тоби выходит на свободу и будет мстить: искать виновных в смерти друга и тех, кто его подставил, устроив аварию на трассе. Он подаёт заявку на участие в гонке и ему предстоит пересечь всю страну, стремясь вперёд, изо дня в день прибавляя скорость. Дино, узнав об его участии, отправляет за героем в погоню своих охотников за головами. Чтобы достичь своей цели, Тоби и культовому американскому muscle car Ford Mustang придётся совершить невозможное и доказать, что даже в мире броских суперкаров самый невзрачный гонщик может финишировать первым.
Впрочем, отношение к играм серии Need for Speed одноимённая картина имеет самое отдалённое. Фанатов, ожидавших получить экранизацию какой-то конкретной игры, ждёт разочарование — с тем же успехом фильмом по мотивам можно назвать серию Fast & Furious, которая на фоне «Жажды скорости» выглядит образцом автоспортивной кинодокументалистики. Оставим идиотскую, точнее, общеголливудскую завязку сюжета на совести создателей картины, которым нужно было привлечь зрителей авариями, драками и прочими «драматическими» эпизодами противостояния двух героев, но нельзя проигнорировать стремление увязать воедино Need for Speed-игру и Need for Speed-фильм.
Вообще, «Жажда скорости», с учётом выбора актёра на роль главного героя, выглядит этаким сиквелом сериала Breaking Bad, в заключительной серии которого экс-наркоторговец, истерически гогоча, за рулём неопознанной американской повозки скрывается в ночи, и после этого, на нетрудовые доходы заполучив себе автомастерскую, переквалифицируется в уличного гонщика.
То, что показывают в кинотеатрах, дичайший микс всех частей компьютерной игры, в которой начальные гонки по городу отсылают к обеим частям Need for Speed: Underground, серии Need for Speed: Most Wanted и Need for Speed: Carbon; испытание безумного Ford Mustang на гоночной трассе напоминают сюжет Need for Speed: ProStreet и прочих Need for Speed: Shift, а заключительная часть является ничем иным, как вольной интерпретацией Need for Speed: Undercover, Need for Speed: The Run и культовой Need for Speed: Hot Pursuit начала 90-х. Дикая смесь классических американских «маскл-каров» и современной американо-европейской экзотики, безумное путешествие на пределе через несколько штатов и попутная борьба за собственную жизнь, негодяй-соперник и полицейские, отважные друзья и меркантильные недруги — всё это смотрелось бы вполне в духе Голливуда, если бы не покушение на святое.
Для меня, как большого поклонника автоспорта, неприятно было упоминание легендарных Кэрролла Шелби и Стива Маккуина, использование кадров фильма Bullitt в картине об уличных гонщиках, где помимо стрит-рейсинга фигурируют придурошный лётчик и, видимо, недалёкого ума товарищ главного героя, сбегающий со своей работы в чём мать родила с мужским достоинством наперевес…
Вообще подбор актёров тоже оставляет смешанные ощущения. На роль мальчиша-плохиша был выбран Доминик Купер, который на чемпиона «Инди-500» и к тому же злодея при всех его потугах не очень-то и смахивает. Кид Кади на роль придурка-пилота, напротив, подходит идеально, как и Рами Малеку, прославившемуся ролью гея-подростка, соответствует амплуа члена команды, который идёт на дело, предварительно сбросив портки и порадовав видом своего мужского полового члена немаленький офис своей конторы, откуда он так пафосно сбегает. Нельзя обойти вниманием и Имоджен Путс с Дакотой Джонсон — степень их красоты пусть каждый оценит для себя сам, но отчего, чёрт возьми, в фильме по играм, где красивые девушки являются неотъемлемым атрибутом нелегальных гонок, всего две дамы, да и то одетые как монашки перед службой? Где кадры в бикини, десятки пар длинных ног и колышущиеся попы в коротеньких шортах? Нет вопросов разве что к «Монарху» в исполнении Майкла Китона — гармоничный, яркий, запоминающийся образ. Ну и, конечно, Аарон «Джесси Пинкман» Пол — парень, от которого млеют девушки.
На роль главного героя режиссёр искал человека, похоже на Стива Маккуина — не знаю, насколько подручный Уолтера Уайта (появления которого лично я подсознательно ждал весь фильм) похож на легендарного американского актёра и гонщика, но очевидно, что надо было на могиле звезды кино и автогонок устанавливать генератор. В своём деревянном макинтоше герой «Ле-Мана» и «Буллита», уверен, вращался будь здоров… Нет, не со стыда за Пола, который сыграл свою роль как по мне, так неплохо, а со стыда от сюжета фильма, изобилующего нелепостями.
Пока Маршалл и приданная ему в нагрузку Джулия Бонет мчат сломя голову через страну на 900-сильном «Мустанге», их почему-то постоянно ждут верные товарищи на монструозном Ford F-150, который, видимо, способен передвигаться быстрее спортивного купе. То главные герои устраивают «дозаправку в воздухе», заправляя Mustang запасами топлива с несущегося рядом полным ходом по трассе пикапа, чтобы не терять время, то заезжают на заправку, где не шибко-то и торопясь разделываются с полицией. Настоящим образцом надёжности и выносливости выглядит Ford Mustang GT — машина стоимостью три миллиона долларов (не иначе как из-за iPad, встроенного в центральную консоль) одинаково успешно играет в шашки на трассе, дрифтует по городским улицам, сигает с насыпи что твой багги и на равных гоняется с подготовленными внедорожниками по скалистым просёлкам. Приземлившись после эпичного полёта на десятки метров через несколько полос дороги, у «Форда» даже бампер не откалывается, не говоря уж о потенциально разнесённой в хлам подвеске и ссыпавшихся в трусы позвоночниках седоков. Остановить «Мустанга» не способна даже разбитая дорога, на которой купе, будучи обутым в колёса, достойные средневековой кареты, с прослойкой низкопрофильной резины, лихо расправляется с менее «колесатым» Hummer H2, а потом легко улепётывает от пары подготовленных специально для прохватов по бездорожья джипов. Из всех повреждений — простреленное злодеями заднее стекло да правый фонарь. После всего этого даже полёт над каньонами и соляными озёрами Бонневиля на внешней подвеске военного вертолёта выглядит вполне реалистично.
Радует и адекватность героев — как гоняться с полицией и врагами на скорости over9000 км/ч, так про ремни безопасности никто не вспоминает, а как пафосно подкатить к отелю, откуда намечен старт главного состязания, так обязательно с расстёгиванием многоточечных ремней крупным планом. Видимо, помимо невероятного водительского мастерства у героя Аарона прокачан и третий глаз. Иначе я не могу объяснить, почему герои, на протяжении 45 часов гонявшиеся со временем, будучи непристёгнутыми, уезжают в гостиницу на ночлег пристегнувшись и в этот же момент ловят в бочину на абсолютно пустом перекрёстке грузовик, после чего повисают в перевёрнутом «Мустанге» на ремнях. Видимо, варка синего мета на протяжении пяти сезонов «Во все тяжкие» открывает сверхспособности.
Кроме шуток, финал «Жажды скорости» в целом неплох, если не считать, что все машины, которые и являются главным призом для быстрейшего «охотника за головами», в итоге превращаются в груду карбоново-металлических обломков, восстанавливать которые не возьмутся даже в литовских сервисах. Зато как зрелищно выпиливаются GTA Spano, Saleen S7, McLaren P1, Bugatti Veyron Super Sport и Lamborghini Sesto Elemento — в соответствии со всеми канонами Need for Speed: Hot Pursuit 1998/2002 годов! Узнаваемые леса, узкие извилистые дорожки, по которым едут жёлтые школьные автобусы и грузовики, полицейские засады, перекрытые автомобилями и «ежами» дороги, висящий в небе вертолёт и минус один соперник через каждую сотню метров — пожалуй, для фаната компьютерных игр эта погоня (ну и ещё разве что снятые «от первого лица» планы гонки в самом начале фильма) являются бальзамом на душу после полутора часов не имеющего ничего общего с Need for Speed зрелища.
Свою ложку дёгтя в бочку «жаждоскоростного» мёда вносят разбавляющие финальную гонку эпизоды с валяющейся с ноутбуком в больнице боевой подругой главного героя и придурковатым товарищем, который сидит за решёткой и при этом ухитряется вытребовать себе iPad с онлайн-трансляцией гонки. Да ладно планшет, перед зеком его держит очаровательная надсмотрщица, которой, судя по всему, ничуть не претит роль подставки…
В сухом остатке «Жажда скорости» — типичный представитель жанра фильмов на один раз, посмотрел и забыл. Важно не воспринимать картину как экранизацию какой-то из игр Need for Speed, это проект по мотивам всей серии сразу, где от каждой игры взято по чуть-чуть и изрядно приправлено общими штампами боевиков, в которых главный герой в последний момент спасает от смерти своего заклятого врага. Фильму стоит сказать спасибо за попытку хотя бы гипотетически объяснить, откуда берутся гонки мажоров на суперкарах по дорогам общего пользования, которые нет-нет, да и всплывают в новостях. Аварии с разбитыми в хлам дорогущими автомобилями — это в равной степени Need for Speed и наша обыденная жизнь. Но творение Скотта Во достойно уважения хотя бы только за решающую гонку, которая дарит невероятное чувство ностальгии всем, кто проводил часы за Hot Pursuit. И та скупая слеза на небритой щеке уложенного в гравий копами Тоби Маршалла — не горечь о поцарапанном «Кёнигсегга», не сожаление об уничтоженных суперкарах, которые должны были стать призом, и тем более не печаль о маячащем на горизонте новом тюремном сроке. Эта слеза словно извинение за то, что «Жажда скорости» стала такой же экранизацией Need for Speed как «Форсаж» агит-фильмом за безопасность дорожного движения.
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