В Тюмени русскоязычных жителей Украины поддержат митингом

Ка сообщают в пресс-службе ЛДПР, митинг начнется в 12:00 на площади территории сквера Комсомольский (Московский тракт, 22
Либералов поддержат коммунисты из КПРФ. Провести митинг «в защиту народа Украины» было решено на пленуме тюменского отделения партии, прошедшем 1 марта.
«Украина более двух месяцев находится в состоянии общественно-политического кризиса. Верховная Рада отменила закон об использовании русского языка на территории Украины. Идёт погром помещений КПУ, уничтожаются памятники В. И. Ленину и советским воинам. Учиняют запрет компартии в западных регионах Украины. Западные страны грубо вмешиваются во внутренние дела Украины. Прозападные, националистические и крайне правые силы, чувствуя поддержку извне, использовали недовольство людей для государственного переворота», — отмечается в постановлении пленума.
На прошедшем накануне круглом столе «Украинский вопрос и наша позиция» депутат Тамара Казанцева поддержала идею перечисления 0,1% бюджета каждого субъекта федерации в поддержку Крыма и внесла предложение, чтобы каждый депутат из своего фонда внёс порядка 2,8 млн. на эти цели.
Добавим, в Тюмени не так давно прошла другая публичная акция, посвященная ситуации на Украине: тюменка провела одиночный антимилитаристский пикет.
Фото — kprf.ru