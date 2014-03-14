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В Тюмени русскоязычных жителей Украины поддержат митингом

14 марта 2014, 16:53
Завтра, 15 марта, тюменское региональное отделение политической партии ЛДПР проводит в Тюмени митинг «В поддержку русскоязычного населения Украины». К акции присоединятся и тюменские коммунисты.

Ка сообщают в пресс-службе ЛДПР, митинг начнется в 12:00 на площади территории сквера Комсомольский (Московский тракт, 22

Либералов поддержат коммунисты из КПРФ. Провести митинг «в защиту народа Украины» было решено на пленуме тюменского отделения партии, прошедшем 1 марта.

«Украина более двух месяцев находится в состоянии общественно-политического кризиса. Верховная Рада отменила закон об использовании русского языка на территории Украины. Идёт погром помещений КПУ, уничтожаются памятники В. И. Ленину и советским воинам. Учиняют запрет компартии в западных регионах Украины. Западные страны грубо вмешиваются во внутренние дела Украины. Прозападные, националистические и крайне правые силы, чувствуя поддержку извне, использовали недовольство людей для государственного переворота», — отмечается в постановлении пленума.

На прошедшем накануне круглом столе «Украинский вопрос и наша позиция» депутат Тамара Казанцева поддержала идею перечисления 0,1% бюджета каждого субъекта федерации в поддержку Крыма и внесла предложение, чтобы каждый депутат из своего фонда внёс порядка 2,8 млн. на эти цели.

Добавим, в Тюмени не так давно прошла другая публичная акция, посвященная ситуации на Украине: тюменка провела одиночный антимилитаристский пикет.

Фото — kprf.ru

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