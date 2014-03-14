В Тюмени русскоязычных жителей Украины поддержат митингом

«Украина более двух месяцев находится в состоянии общественно-политического кризиса. Верховная Рада отменила закон об использовании русского языка на территории Украины. Идёт погром помещений КПУ, уничтожаются памятники В. И. Ленину и советским воинам. Учиняют запрет компартии в западных регионах Украины. Западные страны грубо вмешиваются во внутренние дела Украины. Прозападные, националистические и крайне правые силы, чувствуя поддержку извне, использовали недовольство людей для государственного переворота», — отмечается в постановлении пленума.