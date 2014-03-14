В столкновении «ГАЗели» и грузовика погиб один человек

Трагедия случилась вчера в 16:15 на 16 километре автодороги Тюмень — Каменка. Подробности сообщает пресс-слудба ГИБДД. Автомобиль KIA c’eed выехал на встречную полосу, где произошло его столкновение с лесовозом КамАЗ. От удара грузовик повалился на бок, кабина оказалась раздавленной, придавило и 22-летнего водителя, молодой человек погиб. Водитель иномарки не пострадал. Он говорит, что подал вправо, когда навстречу ему на обгон выехали две машины. При этом иномарка задела боком ограждение, ее вынесло на встречную полосу, в колесо КамАЗу.