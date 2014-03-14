В столкновении «ГАЗели» и грузовика погиб один человек

Трагедия случилась вчера в 16:15 на 16 километре автодороги Тюмень — Каменка. Подробности сообщает пресс-слудба ГИБДД. Автомобиль KIA c’eed выехал на встречную полосу, где произошло его столкновение с лесовозом КамАЗ. От удара грузовик повалился на бок, кабина оказалась раздавленной, придавило и 22-летнего водителя, молодой человек погиб. Водитель иномарки не пострадал. Он говорит, что подал вправо, когда навстречу ему на обгон выехали две машины. При этом иномарка задела боком ограждение, ее вынесло на встречную полосу, в колесо КамАЗу.
Еще одна трагедия произошла в 23:40 на 120 километре автодороги Тюмень — Омск в Заводоуковском районе. Здесь столкнулись «ГАЗель» из Татарстана и DAF из Омской области. 36-летний водитель «ГАЗели» скончался на месте ДТП.
«Лада» и Renault Logan столкнулись вчера утром на 42 километре автодороги Тюмень — Омск. По предварительным данным, водитель «Лады» совершал опасный обгон и выехал на встречную полосу. В результате ДТП пострадали пять человек из обеих машин, в том числе оба водителя. Это молодые люди в возрасте от 24 до 27 лет и 52-летняя женщина. У всех пострадавших переломы: колена, ребер. Позвоночника, плеча, у одного сотрясение головного мозга.
В 23 часа в Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ, 33 столкнулись «Лада Приора» и Toyota. Причина аварии — нарушение скоростного режима водителем «Лады» с 2-летним стажем года. В ДТП пострадали четыре человека в возрасте от 17 до 23 лет, у них ушибы и ссадины.
Ночью на 119 километре трассы Курган — Тюмень столкнулись Chevrolet Niva и ВАЗ-2105. Оба автомобиля оборудованы летней резиной. Предварительно, водитель «Нивы» нарушил правила расположения транспорта на проезжей части. Травмы получили три человека, в том числе оба водителя.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области