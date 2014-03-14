В мороз пошли за коноплей за 8 километров

Молодые люди нарвали коноплю в пакет, который Измагилов спрятал под свою куртку, и направились домой. Проезжавшие мимо на служебном автомобиле полицейские обратили внимание на двух ходоков, которым мороз был нипочем. «Полицейские подошли к парням, и те занервничали. Кроме того, сотрудники полиции увидели, что у Измагилова куртка выпирала вперед, т. е. под ней что-то было, — сообщают в прокуратуре. — Молодых людей доставили в отдел полиции. В ходе досмотра был обнаружен и изъят пакет с коноплей, которая содержала 207 граммов марихуаны, что является крупным размером».