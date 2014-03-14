В мороз пошли за коноплей за 8 километров

Следствием установлено, что 13 февраля 2014 года в 30-градусный мороз Роман Наглиц и Рафаэль Измагилов из Ялуторовска пешком пошли за коноплей в деревню Криволукская, что в восьми километрах от города.
Молодые люди нарвали коноплю в пакет, который Измагилов спрятал под свою куртку, и направились домой. Проезжавшие мимо на служебном автомобиле полицейские обратили внимание на двух ходоков, которым мороз был нипочем. «Полицейские подошли к парням, и те занервничали. Кроме того, сотрудники полиции увидели, что у Измагилова куртка выпирала вперед, т. е. под ней что-то было, — сообщают в прокуратуре. — Молодых людей доставили в отдел полиции. В ходе досмотра был обнаружен и изъят пакет с коноплей, которая содержала 207 граммов марихуаны, что является крупным размером».
Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ялуторовский районный суд для рассмотрения по существу. Преступникам «светит» лишение свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей либо без такового.