Убил, обокрал, поджег, угнал. Дело передано в суд

По данным следствия, в ночь на 16 августа прошлого года 32-летний потерпевший отмечал рождение своего сына вместе со своим 29-летним знакомым в квартире на улице Республики, они распивали спиртные напитки.
Через некоторое время между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый схватил табурет и нанес им несколько ударов по голове и телу знакомого, после чего взял нож и несколько раз ударил им в область шеи и лица. Чтобы потерпевший не смог оказать сопротивление, злоумышленник связал электрическими проводами раненого, а после взял полотенце и задушил его, сообщает следственный отдел по городу Тюмени СУ СК РФ.
Далее обвиняемый похитил из квартиры имущество на сумму более 50 тысяч рублей. Похищенное он погрузил в автомобиль, принадлежащий убитому, и скрылся. В скором времени злоумышленник совершил дорожно-транспортное происшествие, после чего бросил автотранспорт на улице Сеченова. Чтобы скрыть следы преступления, он вернулся в квартиру, где было совершено убийство и поджег ее.
В ходе расследования уголовного дела следствием также установлено, что с 30 июня 2012 года по 10 сентября 2012 года обвиняемый, находясь в одном из сел Тюменского района, неоднократно совершал половое сношение с 15-летней девочкой.
Следственный отдел по городу Тюмени следственного управления СК РФ по Тюменской области завершил расследование этого уголовного дела. Мужчину обвиняют в убийстве, краже, угоне автомобиля без цели хищения, половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет, умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.
Мужчина признался в совершении преступления. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.