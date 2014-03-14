nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Убил, обокрал, поджег, угнал. Дело передано в суд

14 марта 2014, 15:00
Сразу по пяти статьям обвиняют 29-летнего жителя Тюменского района, который и так был неоднократно судим. Ему инкриминируют убийство, кражу, угон, половое сношение с несовершеннолетней, поджог чужого имущества.
Сюжет
Тюмень

По данным следствия, в ночь на 16 августа прошлого года 32-летний потерпевший отмечал рождение своего сына вместе со своим 29-летним знакомым в квартире на улице Республики, они распивали спиртные напитки.

Через некоторое время между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый схватил табурет и нанес им несколько ударов по голове и телу знакомого, после чего взял нож и несколько раз ударил им в область шеи и лица. Чтобы потерпевший не смог оказать сопротивление, злоумышленник связал электрическими проводами раненого, а после взял полотенце и задушил его, сообщает следственный отдел по городу Тюмени СУ СК РФ.

Далее обвиняемый похитил из квартиры имущество на сумму более 50 тысяч рублей. Похищенное он погрузил в автомобиль, принадлежащий убитому, и скрылся. В скором времени злоумышленник совершил дорожно-транспортное происшествие, после чего бросил автотранспорт на улице Сеченова. Чтобы скрыть следы преступления, он вернулся в квартиру, где было совершено убийство и поджег ее.

В ходе расследования уголовного дела следствием также установлено, что с 30 июня 2012 года по 10 сентября 2012 года обвиняемый, находясь в одном из сел Тюменского района, неоднократно совершал половое сношение с 15-летней девочкой.

Следственный отдел по городу Тюмени следственного управления СК РФ по Тюменской области завершил расследование этого уголовного дела. Мужчину обвиняют в убийстве, краже, угоне автомобиля без цели хищения, половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет, умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

Мужчина признался в совершении преступления. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

#Новости#Поджог#Убийство#Кража#Тюмень#Следственное управление#Ирина#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25