Убил, обокрал, поджег, угнал. Дело передано в суд

Через некоторое время между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый схватил табурет и нанес им несколько ударов по голове и телу знакомого, после чего взял нож и несколько раз ударил им в область шеи и лица. Чтобы потерпевший не смог оказать сопротивление, злоумышленник связал электрическими проводами раненого, а после взял полотенце и задушил его, сообщает следственный отдел по городу Тюмени СУ СК РФ.