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Тюмень атаковал весенний снегопад

14 марта 2014, 08:51
Тюмень завалило снегом. Он идет со вчерашнего дня и, предположительно, продолжится до сегодняшнего вечера.
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Тюмень

По данным тюменского гидрометеоцентра, сейчас в столице области температура воздуха составляет -3°, относительная влажность — 100%, северо-западный ветер дует со скоростью 4 м/с, видимость — 3000 м, высота нижней границы облаков — 240 м.

По информации аэропорта «Рощино», проблем с посадкой и вылетом самолетов нет — все рейсы прибывают и уходят в срок.

Автомобилисты в буквальном смысле откапывают свои автомобили и едут по городу со средней скоростью 30–40 км/ч. «Чистил свой сугроб — сломал щетку. Весна пришла», — пишет в Твиттере пользователь @simonoff_112 . Согласно сервису «Яндекс. Пробки», движение оценивается на 9 баллов из возможных десяти.

Синоптики прогнозируют в дневные часы усиление западного, северо-западного ветра до 14–19 м/с. Участникам дорожного движения рекомендуется ограничить передвижение на личном автотранспорте, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между машинами на автодорогах. Пешеходов просят быть внимательнее вблизи домов — снег падает с крыш.

Пресс-служба администрации города сообщает, что в целях предотвращения возникновения ЧС департаменту городского хозяйства, департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта, управляющим компаниям по ЖКХ, ТСЖ, ЖСК было поручено усилить контроль за устойчивой работой систем электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, обеспечить готовность соответствующих сил и средств для ликвидации аварий, связанных с обрывом линий электропередачи и падением деревьев.

За последние 24 часа в Тюмени выпало 9,1 мм осадков. Толщина снежного покрова с начала марта и по сегодняшний день составила 44 см. Все службы работают в штатном режиме. Из города вывезено 6 070 кубометров снега.

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