Тюмень атаковал весенний снегопад

Пресс-служба администрации города сообщает, что в целях предотвращения возникновения ЧС департаменту городского хозяйства, департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта, управляющим компаниям по ЖКХ , ТСЖ , ЖСК было поручено усилить контроль за устойчивой работой систем электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, обеспечить готовность соответствующих сил и средств для ликвидации аварий, связанных с обрывом линий электропередачи и падением деревьев.