Сергей Любавин исполнит песни на стихи Есенина

Секрет признания песен Сергея Любавина в их потрясающей мелодичности, в проникновенности стихов, идущих от сердца, способного сильно чувствовать. Уникальность этого певца, поэта и композитора — в редкой для настоящего времени романтичности, неподдельной искренности и удивительной любви к слушателям.
Оказавшись на концертах Сергея Любавина, зрители бывают восхищены его светлой энергетикой, обаянием, утонченностью, каким-то непостижимым образом сочетающейся с истинной мужественностью.
И новая программа Сергея «Лучшее для любимых» не является исключением. Яркой романтической страницей в концертном романе Любавина прозвучит новая серия песен на стихи Сергея Есенина. Публика соскучилась по есенинским песням, которые в исполнении Любавина отличаются особой пронзительностью и нежностью.
Обязательно прозвучат уже полюбившиеся зрителю: «Нежность», «Королева», «Цветок», «Признание» и др. Будет несколько сюрпризов — новых произведений, которых поклонники еще не слышали. Заказ билетов: 611–299.