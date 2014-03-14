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Сергей Любавин исполнит песни на стихи Есенина

14 марта 2014, 09:42
Автор и исполнитель русского шансона Сергей Любавин 18 марта выступит на сцене дома культуры «Железнодорожник».
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Тюмень

Секрет признания песен Сергея Любавина в их потрясающей мелодичности, в проникновенности стихов, идущих от сердца, способного сильно чувствовать. Уникальность этого певца, поэта и композитора — в редкой для настоящего времени романтичности, неподдельной искренности и удивительной любви к слушателям.

Оказавшись на концертах Сергея Любавина, зрители бывают восхищены его светлой энергетикой, обаянием, утонченностью, каким-то непостижимым образом сочетающейся с истинной мужественностью.

И новая программа Сергея «Лучшее для любимых» не является исключением. Яркой романтической страницей в концертном романе Любавина прозвучит новая серия песен на стихи Сергея Есенина. Публика соскучилась по есенинским песням, которые в исполнении Любавина отличаются особой пронзительностью и нежностью.

Обязательно прозвучат уже полюбившиеся зрителю: «Нежность», «Королева», «Цветок», «Признание» и др. Будет несколько сюрпризов — новых произведений, которых поклонники еще не слышали. Заказ билетов: 611–299.

#Новости#Музыка#ДК Железнодорожник#Тюмень#Концерты#Шансон#Ирина#Культура
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