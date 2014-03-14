Сергей Любавин исполнит песни на стихи Есенина

Секрет признания песен Сергея Любавина в их потрясающей мелодичности, в проникновенности стихов, идущих от сердца, способного сильно чувствовать. Уникальность этого певца, поэта и композитора — в редкой для настоящего времени романтичности, неподдельной искренности и удивительной любви к слушателям.