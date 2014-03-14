Семейную жизнь перевернет… незваный гость

Спектакль-комедию «Часы с кукушкой» по пьесе Леонида Филатова сыграют 26 марта в 19:00 в ДК «Железнодорожник». В спектакле заняты Светлана Пермякова, Александр Морозов, Михаил Церишенко.
Представьте себе: вы сидите, уткнувшись в телевизор, а жена каждый вечер пилит и пилит вас: «Скучно живем, ни театра, ни кино, ни концертов, даже в гости не ходим, да и к нам — никто…" Чем это может закончиться? Понятно чем: является однажды в дом незваный гость, и скучать сразу некогда. В семье переполох. Вспомнить бы кто таков и узнать насколько приехал…
Гость же ведёт себя по-простецки, радуется встрече после долгой разлуки. Так становится весело, что уже и до развода недалеко…
Цена билетов: 800–1200 рублей. Телефон кассы — 52-39-65.