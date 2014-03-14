Обучение в автошколе: что ждет курсантов

Кроме того, согласно новым правилам, будущим водителям придется пройти три учебных цикла: базовый, специальный и профессиональный (при необходимости выполнения грузовых и транспортных перевозок). «Это модельное построение стало новшеством, это — действительно современный подход. Базовый цикл включает в себя четыре предмета: правила дорожного движения, безопасность дорожного движения, первая помощь и психология. Этот цикл изучается один раз и может перезачитываться при переходе на другую категорию. Поэтому не стоит верить страшилкам, которые сейчас активно распространяются в интернете, что за этот цикл нужно будет платить несколько раз. Конечно, при желании, водитель может еще раз пройти все эти занятия, но это будет зависеть только от него. Специальный цикл будет включать в себя основы управления и вождения в каждой категории, а также понимание устройства. Ну а профессиональный цикл нужен скорее тем, кто будет сдавать на категории C и D, которые связаны с перевозкой людей», — добавляет Шутылева.