Обучение в автошколе: что ждет курсантов

Документ был подготовлен после внесения поправок в закон «О безопасности дорожного движения», вступивших в силу 5 ноября 2013 года. Об этом сообщает портал «Авто. Mail.ru» со ссылкой «Известия».
Новый документ фактически вносит изменения во многие аспекты преподавания в автошколах. В программе подготовки водителей появится ряд новых предметов. Например, много внимания будет уделено вопросам психологии, поэтому в теоретическом курсе будут изучаться «Психофизиологические основы деятельности водителя». В процессе освоения этого предмета обучающиеся смогут освоить навыки саморегуляции и профилактики конфликтов.
В другом предмете под названием «Основы управления транспортным средством» впервые будет предложено изучение принципов экологичного и экономичного управления транспортным средством, а также обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения, детская пассажирская безопасность и другое.
А вот количество часов, уделяемых на прохождение предмета «Первая помощь», наоборот, сократится с 24 до 16 часов. Это объясняется тем, что с 2012 года приказом Минздравсоцразвития утвержден список состояний, при которых оказывается первая помощь. Причем перечень мероприятий первой помощи четко структурирован. «Количество часов по предмету „Первая помощь“ действительно сократилось. С 2010 года согласно приказу их количество составляло 24 часа. Но после многочисленных обсуждений было решено сократить этот блок, ведь он занимал около четверти от всего курса. Мы предложили оптимизировать эту часть, Минздрав согласился, при этом качество обучения не пострадало. В этом предмете и сейчас учтены все необходимые навыки, все адекватно и грамотно», — пояснила «Авто Mail. Ru» президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Кстати, в большинстве европейских стран на изучение основ первой помощи отводится от 8 до 16 часов учебного времени.
Кроме того, согласно новым правилам, будущим водителям придется пройти три учебных цикла: базовый, специальный и профессиональный (при необходимости выполнения грузовых и транспортных перевозок). «Это модельное построение стало новшеством, это — действительно современный подход. Базовый цикл включает в себя четыре предмета: правила дорожного движения, безопасность дорожного движения, первая помощь и психология. Этот цикл изучается один раз и может перезачитываться при переходе на другую категорию. Поэтому не стоит верить страшилкам, которые сейчас активно распространяются в интернете, что за этот цикл нужно будет платить несколько раз. Конечно, при желании, водитель может еще раз пройти все эти занятия, но это будет зависеть только от него. Специальный цикл будет включать в себя основы управления и вождения в каждой категории, а также понимание устройства. Ну а профессиональный цикл нужен скорее тем, кто будет сдавать на категории C и D, которые связаны с перевозкой людей», — добавляет Шутылева.
Наконец, программа предусматривает специальный учебный план для тех, кто будет обучаться на автомобиле с автоматической трансмиссией, а также для желающих получить права на скутер или мопед (сделать это можно будет с 16 лет, прослушав 100 часов «теории» и наездив 16–18 часов «практики»). Всего составлено 16 программ профессиональной подготовки водителей, 10 программ переподготовки и две программы повышения квалификации.