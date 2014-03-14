Новый фитнес-клуб распахнет двери в Тюмени

GEOsport — это фитнес-клуб для всей семьи, в клубе уже функционируют различные направления детского фитнеса, фитнеса для будущих мам, а в ближайшее время также начнут действовать специализированные программы фитнеса для пожилых людей. Кроме того, для детей в клубе есть специальная детская комната, где за ребенком присмотрятпрофессиональные педагоги-воспитатели, пока родители на тренировке.