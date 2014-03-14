Новый фитнес-клуб распахнет двери в Тюмени

29 марта в Тюмени откроет двери фитнес-клуб GEOsport!
Клуб удобно расположен в центре нашего города, на улице Севастопольской, 2/3. На площади более 3000 кв.м представлен огромный выбор различных направлений фитнеса, танцев и йоги, просторный тренажерный зал, оснащенный оборудованием от лидеров мировой фитнес-индустрии, велостудия, залы бокса и восточных единоборств, многофункциональный спортивный зал, а также великолепный 20-метровый бассейн с многоступенчатой системой очистки воды, зоной для аквааэробики, детской зоной, финской и инфракрасной саунами.
GEOsport — это фитнес-клуб для всей семьи, в клубе уже функционируют различные направления детского фитнеса, фитнеса для будущих мам, а в ближайшее время также начнут действовать специализированные программы фитнеса для пожилых людей. Кроме того, для детей в клубе есть специальная детская комната, где за ребенком присмотрятпрофессиональные педагоги-воспитатели, пока родители на тренировке.
Огромная популярность фитнеса и растущая конкуренция неизбежно рождают дефицит опытных квалифицированных кадров. Для решения этой проблемы фитнес-клуб GEOsport заключил договор о сотрудничестве с Академией профессионалов фитнеса — единственной организацией в Тюмени, работающей в сфере подготовки профессиональных фитнес-инструкторов. И теперь благодаря такому сотрудничеству у клуба есть возможность отбирать действительно первоклассных фитнес-тренеров!
29 марта в рамках торжественного открытия GEOsport приглашает всех на фитнес-марафон! Гостей клуба ждут уникальные авторские мастер-классы от лучших фитнес-тренеров Тюмени, возможность бесплатно посетить тренажерный зал, залы групповых программ, студии единоборств и занятия по аквааэробике! Фитнес-марафон пройдет с 12:00 до 17:00.Также гости открытия смогут принять участие в беспроигрышной лотерее, главный приз которой — годовая клубная карта GEOsport.
Ждем Вас на открытии фитнес-клуба GEOsport!