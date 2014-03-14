nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Лесовоз опрокинулся, водитель погиб

14 марта 2014, 09:20
В четверг, 13 марта, в 16:23 на пульт оперативного дежурного поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в районе деревни Кулакова.

Уже в 16:47 дежурная смена «Тюменской областной службы экстренного реагирования» была на месте, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщают очевидцы, фура с бревнами ехала по дороге, и бревна начали падать, задевая легковые машины.

В ТОСЭР отмечают, что в результате ДТП водитель одного легкового автомобиля получил незначительные травмы. Водитель грузовика погиб, он оказался зажат в кабине перевернутого грузовика. Из-за невозможности деблокировки водителя из кабины, спасателями был привлечен автокран. После того, как большегруз поставили на колеса, спасатели при помощи гидравлического инструмента извлекли погибшего.

#Новости#Грузовики#Гибель людей#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25