Лесовоз опрокинулся, водитель погиб

В ТОСЭР отмечают, что в результате ДТП водитель одного легкового автомобиля получил незначительные травмы. Водитель грузовика погиб, он оказался зажат в кабине перевернутого грузовика. Из-за невозможности деблокировки водителя из кабины, спасателями был привлечен автокран. После того, как большегруз поставили на колеса, спасатели при помощи гидравлического инструмента извлекли погибшего.