Лесовоз опрокинулся, водитель погиб

Уже в 16:47 дежурная смена «Тюменской областной службы экстренного реагирования» была на месте, сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщают очевидцы, фура с бревнами ехала по дороге, и бревна начали падать, задевая легковые машины.
В ТОСЭР отмечают, что в результате ДТП водитель одного легкового автомобиля получил незначительные травмы. Водитель грузовика погиб, он оказался зажат в кабине перевернутого грузовика. Из-за невозможности деблокировки водителя из кабины, спасателями был привлечен автокран. После того, как большегруз поставили на колеса, спасатели при помощи гидравлического инструмента извлекли погибшего.