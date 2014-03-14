Куда сходить в Тюмени в выходные: 14 — 16 марта

Тюменцев приглашают на зимнюю экскурсию «В гостях у хаски». Только в это в воскресенье, 16 марта, с 11 до 14 часов вы сможете увидеть, в каких условиях живут сибирские хаски, пофотографироваться с ними, покататься на упряжке собак, пообщаться с владельцем частного питомника. Также вас ждет чаепитие с блинами! Стоимость — 900 руб. с человека, детям — скидки! Звоните — 55-16-47, 55-05-47.