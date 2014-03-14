Куда сходить в Тюмени в выходные: 14 — 16 марта

Концерты
15 марта в Тюменской филармонии состоится особенный концерт. Вы услышите горловое пение в исполнении группы «Хуун-Хуур-Ту» — одной из самых известных российских групп в мире. Горловое пение — редкий и уникальный вид искусства. Уникальность этого искусства заключается в том, что исполнитель извлекает сразу две ноты одновременно, до четырех октав различающиеся по высоте. Стоимость билетов: 400 — 800 руб. Служба информации и бронирования 68-77-77.
Национальный русский балет «Возрождение» станцует «Последнее русское танго в Париже» 16 марта в Тюменской филармонии. «Возрождение» очень много экспериментирует в постановках спектаклей, используя в них самые современные технологии в области света, декораций, неординарные решения в костюмах и музыке. Стоимость билетов 600–1600 руб.
Электронный проект из Екатеринбурга Polly (ambient, hip hop, electronic) сыграет на сцене музыкального паба SheZgara (ул. 50 лет Октября, 10) 14 марта в 19 часов. Создатель проекта — Алексей Полянин, молодой музыкант из Екатеринбурга, имеющий за плечами богатый опыт концертных выступлений и работы со многими проектами и музыкантами: от инструментального пост-рока до сессионного сотрудничества с группой Мумий Тролль и Сансара.
Легендарная группа из Гетеборга (Швеция) Nightrage выступит на сцене клуба Байконур (Ленина, 4) 15 марта. Музыку Nightrage можно описать так: прочным каркасом является melodic death metal, с которым тесно переплетены элементы классического heavy metal 80-х годов. В их музыке гармонично соединены прекрасные мелодии и несокрушимая мощь жестких гитарных риффов. Билеты — 500 рублей.
Мастер-классы
Бесплатный мастер-класс, на котором научат делать аппликацию из отпечатков детских ладошек, пройдет в торгово-развлекательном центре «Фаворит» 14, 15 и 16 марта. Запись на участие в комментариях в группе http://vk.com/malloko.
В другом торговом центре, «Малахите», в выходные будут учить делать талисман — ловца снов. Бесплатные мастер-классы пройдут 15 и 16 марта с 13:00. Записаться на него можно также в группе Malloko ВКонтакте (http://vk.com/malloko).
Вечеринки
В деловом кафе «ТМН» 15 марта в 14:00 состоится новая цветочная party «Флористическое ню». Вас ждет мастер-класс от «Design-магазина» по цветочной композиции с первыми весенними цветами и с минимальным применением декора. Также в программе — угощения и фотосессии, а также бьюти-зона. Телефон для справок и онлайн-оплаты: 633–077, стоимость билета — 2800 рублей.
Выставки
Эта неделя была богатой на открытия выставок.
Так, в музее ИЗО в пятницу начала работать украинская экспозиция, приуроченная к празднованию 200-летия великого поэта и художника Тараса Шевченко. В нее вошли работы русских художников украинского происхождения и работы современных художников-украинцев, чье творчество связано с нашим регионом. Это картины Михаила Гардубея, произведенияя декоративно-прикладного искусства из фарфора, например, «Фигура гетмана», «Девушка-украинка» и многое другое.
Еще одну интересную экспозицию — книжных раритетов — открыли в музее-усадьбе Колокольниковых (ул. Республики, 20). Основу экспозиции составляют раритетные первопечатные издания из фонда музейного комплекса.
В Тюменской областной научной библиотеке (Орджоникидзе, 59) открылась выставка «Поэт тишины», посвященная 90-летию со дня рождения французского мима Марсель Марсо. Она организована на основе материалов электронного учебно-методического пособия по современной пантомиме Елены Марковой.
Спорт
Этап открытых соревнований по бадминтону «Проба пера» пройдёт в гимназии № 21 16 марта. Игры начнутся в 10 часов утра, вход свободный. В турнире примут участие юноши и девушки из 6 городских команд из разных школ.
Разное
Тюменцев приглашают на зимнюю экскурсию «В гостях у хаски». Только в это в воскресенье, 16 марта, с 11 до 14 часов вы сможете увидеть, в каких условиях живут сибирские хаски, пофотографироваться с ними, покататься на упряжке собак, пообщаться с владельцем частного питомника. Также вас ждет чаепитие с блинами! Стоимость — 900 руб. с человека, детям — скидки! Звоните — 55-16-47, 55-05-47.
Тюменцев, которые хотят разобраться, почему политические события последних лет, которые могли стать стимулом для формулирования программ по реформированию судов, органов следствия и исполнения наказаний, до сих пор им не стали, приглашают на публичную лекцию «Свободного университета» 15 марта, в 14:00. Адрес — проезд Геологоразведчиков, 28 а, 5-й этаж.
Открытый конкурс чтецов, посвященный 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко, пройдет 15 марта в доме культуры «Строитель». Выступления будут проходить с 10 до 17 часов. «Мы уверены, что этот конкурс станет праздником поэзии, выражением любви к творчеству народного поэта Украины», — отмечают организаторы.
Один из лучших ресторанов в городе, по уверению его создателей, открывают в эти выходные в ТРЦ «Калинка». Грузинский ресторан «Счастье» пришел на смену «Калинке». Вкусная еда, приятная атмосфера и продуманный до мелочей интерьер, думается, найдут своих почитателей, и их будет немало. В меню — более 120 аутентичных грузинских блюд.
Весеннюю программу фестиваля короткометражных фильмов Future shorts «Немного о любви» продемонстрируют в Тюмени на двух площадках: в пространстве Fabric (Молодежная, 74), в клубе «Чайная гавань» (Грибоедова, 13). Фестиваль пройдет с 15 по 22 марта. Открытие состоится в Loft Fabric в субботу 15 марта, в 20:00. Телефон для справок: 615–846.