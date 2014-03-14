Иван Лушников: Выезд на пожар равносилен предынфарктному состоянию

Мы, следуя этой концепции, обратились за комментариями к начальнику управления кадрами ГУ МЧС России по Тюменской области, полковнику внутренней службы Ивану Геннадьевичу Лушникову.
Иван Геннадьевич, является ли работа в пожарной охране престижной в наши дни?
— Согласно опросам общественного мнения, «самыми мужскими» традиционно считаются профессии пожарного, спасателя, военного, сотрудника силовых структур (спецназ, ОМОН), дальнобойщика и моряка. Заметьте, что пожарный в этом ряду занимает первое место. Социологические опросы показывают, что большинство населения страны относятся к профессии пожарного с уважением и считают ее вполне престижной. Интересно, что чаще других в престижности этой профессии уверены россияне моложе 23 лет. Однако, по моему мнению, главное — не престиж, а нужность людям.
О престижности профессии может говорить и тот факт, что на сегодня в пожарном гарнизоне области укомплектованность подразделений самая высокая в регионе. Молодежь стремится поступить в специализированные учебные заведения. В текущем году, в условиях роста авторитета службы в МЧС России, увеличился проходной балл, что заставляет нас повысить качество отбора кандидатов, включая и физическую подготовку, и уровень знаний. В 2013 году Главному управлению МЧС России по Тюменской области для поступления в специализированные учебные заведения было выделено 28 мест, мы направили 42 абитуриента-очника на 18 мест (2,3 человека на место) и 40 кандидатов на заочную форму обучения на 10 мест (4 человека на место). Курсантами стали 32 человека.
Есть старый анекдот, где пожарный, удовлетворенный условиями службы, откровенничает: «Как пожар, хоть увольняйся!». Нет ли среди выпускников профильных учебных заведений случаев разочарования в выбранной профессии?
— Каждый начальник подразделения, в котором проходит службу молодой специалист анализирует процесс его адаптации в коллективе, к условиям службы, своевременно принимает меры для решения возникающих вопросов. Увольнение со службы сотрудника, прослужившего менее года — это большой минус в организации работы с кадрами. Процесс изучения личности будущего сотрудника начинается на стадии подготовки документов абитуриента. У нас работает штат психологов, которые именно в этот период определяют людей не способных стать пожарными. Пожарный должен обладать физической выносливостью, крепкой психикой и стрессоустойчивостью. Работать в данной профессии рекомендуется людям смелым, решительным, ответственным, имеющим твердый характер и силу воли.
Ежегодно к нам прибывает 10–15 молодых специалистов. В 2013 году прибыло 14 выпускников УРИ ГПС, в том числе 3 выпускника от Ямало-Ненецкого автономного округа. Распределение выпускников проведено, они назначены на должности, за ними закреплены наставники, организована стажировка молодых специалистов. Мы воспитываем молодежь, растим свои руководящие кадры. Сегодня руководящий состав Главного управления и подразделений значительно помолодел. Бывшие выпускники через пять-семь лет берут в свои руки управление подразделением, и успешно справляются. Примеров множество.
Вы говорите о наставничестве. Оно существует в наши дни?
— Безусловно. Теория, подкрепленная практикой — залог успеха. Молодым специалистам нужно научиться работать в коллективе, чувствовать плечо товарища, впитать в себя традиции службы. В 2012 году, с целью активизации и стимулирования наставнической деятельности, в Главном управлении создан Совет наставников и утверждено Положение о конкурсе на звание «Лучший наставник Главного управления МЧС России по Тюменской области». Победители конкурса поощряются занесением на Доску Почета Главного управления и дипломами. Кстати, в вопросе воспитания профессионалов нам помогает ветеранская организация. В Главном управлении одна из первых в России создана, зарегистрирована и работает независимая общественная организация ветеранов пожарной охраны и спасателей Тюменской области. На учете в организации более тысячи ветеранов. Советом ветеранов пожарных и спасателей Тюменской области организован выпуск газеты «Диалог поколений», которая рассказывает о делах службы, истории и ветеранском движении.
Главным управлением МЧС России по Тюменской области и Советом ветеранов ежегодно проводится более 30 совместных мероприятий.
1 октября 2013 года открыт Мемориал Памяти пожарным и спасателям, погибшим при исполнении служебного долга. Кадровые службы тесно взаимодействуют с ветеранами в плане профессионального и патриотического воспитания сотрудников.
И все же вернемся к теории. Какое образование должен иметь сотрудник пожарной охраны?
— С учетом требований к уровню образования сотрудников при их выдвижении на вышестоящие должности, мы рекомендуем кандидатам поступление в УЗ по заочной форме. Даже сотрудникам, имеющим непрофильное высшее образование, предлагаем на платной основе обучаться в УЗ МЧС. Кто хочет продвигаться вверх по служебной лестнице, должен пройти обучение. Сегодня практикуется получение высшего образования работниками — по дистанционной форме на платной основе. Это очень хороший вариант получения профильного высшего образования без расходов на проезд и проживание. Высшие учебные заведения МЧС России сегодня готовят инженеров по пожарной безопасности, инспекторов государственного пожарного надзора, сотрудников МЧС.
Это о руководящем составе…
— Для того чтобы работать пожарным, не обязательно иметь высшее профессиональное образование по соответствующей специальности. Для данной профессии достаточно иметь диплом о среднем профессиональном образовании, полученный в колледже или техникуме, или, к примеру, достаточно окончить специальные курсы. Но профессиональные знания необходимы. Ведь пожарный работает с применением знаний устройства и правил работы с пожарно-техническим и спасательным оборудованием на пожарных автомобилях. Он должен знать теорию устройства и эксплуатации изолирующих противогазов, особенности тушения пожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий, способы спасения людей и эвакуации материальных ценностей, порядок проведения инспектирования противопожарного состояния жилых и бытовых объектов, правила производственной санитарии и пожарной безопасности.
Из нашей беседы можно сделать вывод, что залог успеха коллектива огнеборцев — это качественный отбор и обучение всех его членов?
— Обучение и воспитание. Мы работаем для людей, но мы работаем с людьми. Учитывая условия труда наших сотрудников, мы проводим в коллективах воспитательную работу, включающую психологическое сопровождение. В организации воспитательной работы мы добились высоких показателей. Мы приняли участие в региональных и Всероссийских конкурсах, и заняли лидирующие позиции. В конкурсе команд КВН УРЦ — 3 место, в конкурсе «Мисс УРЦ» — 1 место, в конкурсе «Лучшая комната воинской и трудовой славы в УрФО» — 1 место, комната психологической разгрузки 8 ОФПС заняла второе место в УрФО и третье место в смотре комнат МЧС России. Ветеранская организация пожарных и спасателей Главного управления заняла первое место в УрФО и второе место среди ветеранских организаций МЧС России.
Психологическое сопровождение, о котором Вы упомянули, — это дань современным тенденциям или реальная потребность?
— Отвечая на этот вопрос, я приведу слова Владимира Санина из книги «Большой пожар»: «Знаешь, почему нас не очень жалуют, почему о нас редко вспоминают поэты и не пишут книг прозаики? Я много думал об этом и пришел к выводу: потому что наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Она не эстетична, наша работа, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, хотя рискуем жизнью, бывает, по нескольку раз на день. Даже самая блистательная наша победа — это трагедия; с нами в сознании людей ассоциируются ужасы и боль, гибель и потери, обезображенные лица и груды развалин».
Экстремальная ситуация для пожарных — ситуация штатная, обычный будний день. Человеческое горе — это то, что они видят перед собой постоянно. По мнению врачей, каждый выезд на пожар по своему негативному воздействию на организм человека равносилен предынфарктному состоянию.
Специалисты психологической службы в зоне чрезвычайной ситуации представляет собой целостную систему мероприятий по оказанию экстренной психологической помощи пострадавшим, направленных на нормализацию актуального психического состояния пострадавших в условиях ЧС и профилактику отдаленных негативных психических последствий, а так же оказание психологической помощи участникам ликвидации последствий ЧС.
Мы рассматриваем психологическую составляющую как важный аспект процесса индивидуально-воспитательной работы с подчиненными. На сегодня исключены случаи приема на службу (работу) кандидатов без заключения психолога подразделения. Мы проводим мониторинг, так называемого, профессионального выгорания, при этом стремимся к 100% охвату личного состава. Исследования проводятся два раза в год.
Вот и в текущем году приоритетным направлением работы психологов подразделений, имеющих комнаты психологической регуляции, определено проведение психопрофилактической, психокоррекционной и психореабилитационной работы с личным составом.
Как Вы оцениваете работу кадрового аппарата?
— На твердую четверку. Для объективной оценки деятельности кадровых органов мы разработали Положение и критерии оценки, предусматривающие подведение итогов всех подразделений без разделения на группы. В 2013 году лучших результатов добились 25 ОФПС и 146 ПЧ.
«Кадры решают все». Это известное изречение вождя мирового пролетариата никогда не теряло своей актуальности. Мало кто знает, но, например, в послевоенной Японии слова И.В. Сталина стали не просто лозунгом — ставка на воспитание высококлассных специалистов обеспечила невиданный взлет экономики островного государства.
В нашей стране тоже не забывают крылатую фразу. Более того — работники кадровых подразделений ее даже дополнили. Они, шутя, говорят: кадры решают все, в кадрах решается все, кадры решили — и все!
— Хорошая шутка, но мы работаем на основе законодательства, и наши решения не могут противоречить букве закона.
Иван Геннадьевич, что Вы пожелаете коллегам в профессиональный праздник?
— Быть сильнее стихии, побеждать и приумножать славу Российской пожарной охраны.
Зинаида Каменева