nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

ГИБДД усиливает контроль за трассами

14 марта 2014, 10:29
В связи со снегопадом и возможным осложнением дорожной обстановки Госавтоинспекция Тюменской области усиливает контроль за движением на федеральных автодорогах Тюменской области.

Снегопад пришел в область с севера. Вчера осложнились дорожные условия на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, сообщают в пресс-службе ГИБДД. В Уватском районе сотрудники Госавтоинспекции выдали дорожным службам три предписания на проведение работ по ликвидации снежно-ледяных отложений. Сегодня на Уватском участке автодороги работает 21 единица снегоуборочной техники, которая проводит расчистку трассы и обработку противогололедными материалами. Службу несут три наряда дорожно-патрульной службы.

В Тобольском районе сегодня с утра на трассе образовалась наледь. Сотрудниками ГИБДД выданы 10 предписаний дорожным организациям на ее устранение. На Тобольском участке автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в усиленном режиме движение контролируют шесть нарядов ДПС.

В Ярковском районе на участке федеральной автодороги работают 11 единиц дорожной техники, движение контролируют пять нарядов ДПС. В связи с ростом аварийности в этом году на ярковском участке автодороги, сегодня на трассе несут службу все сотрудники ярковской ГИБДД.

Сегодня с утра снегопад начался на федеральной автодороге Тюмень — Омск. Обстановка может осложниться в любой момент. Особенно учитывая тот фактор, что в этом году трасса стала самой опасной в нашей области — здесь произошло уже 24 ДТП, в которых погибли восемь человек и ранены 36, среди погибших двое детей-пассажиров автомобилей. В течение суток сотрудники дорожной инспекции и организации дорожного движения ГИБДД будут контролировать работу дорожных служб и оперативно выдавать предписание на устранение недостатков в случае необходимости.

ГИБДД призывает водителей транзитного транспорта выбирать скоростной режим при движении на загородных дорогах с учетом дорожного и погодного фактора. Видимость на автодорогах ухудшена, поэтому лучше не совершать опасных маневров, таких, как обгон с выездом на встречную полосу, особенно это касается начинающих водителей с небольшим стажем вождения автомобиля.

#Новости#Тюменская область#Снегопад#Дороги#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25