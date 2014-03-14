ГИБДД усиливает контроль за трассами

Сегодня с утра снегопад начался на федеральной автодороге Тюмень — Омск. Обстановка может осложниться в любой момент. Особенно учитывая тот фактор, что в этом году трасса стала самой опасной в нашей области — здесь произошло уже 24 ДТП, в которых погибли восемь человек и ранены 36, среди погибших двое детей-пассажиров автомобилей. В течение суток сотрудники дорожной инспекции и организации дорожного движения ГИБДД будут контролировать работу дорожных служб и оперативно выдавать предписание на устранение недостатков в случае необходимости.