ГИБДД усиливает контроль за трассами

Снегопад пришел в область с севера. Вчера осложнились дорожные условия на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, сообщают в пресс-службе ГИБДД. В Уватском районе сотрудники Госавтоинспекции выдали дорожным службам три предписания на проведение работ по ликвидации снежно-ледяных отложений. Сегодня на Уватском участке автодороги работает 21 единица снегоуборочной техники, которая проводит расчистку трассы и обработку противогололедными материалами. Службу несут три наряда дорожно-патрульной службы.
В Тобольском районе сегодня с утра на трассе образовалась наледь. Сотрудниками ГИБДД выданы 10 предписаний дорожным организациям на ее устранение. На Тобольском участке автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в усиленном режиме движение контролируют шесть нарядов ДПС.
В Ярковском районе на участке федеральной автодороги работают 11 единиц дорожной техники, движение контролируют пять нарядов ДПС. В связи с ростом аварийности в этом году на ярковском участке автодороги, сегодня на трассе несут службу все сотрудники ярковской ГИБДД.
Сегодня с утра снегопад начался на федеральной автодороге Тюмень — Омск. Обстановка может осложниться в любой момент. Особенно учитывая тот фактор, что в этом году трасса стала самой опасной в нашей области — здесь произошло уже 24 ДТП, в которых погибли восемь человек и ранены 36, среди погибших двое детей-пассажиров автомобилей. В течение суток сотрудники дорожной инспекции и организации дорожного движения ГИБДД будут контролировать работу дорожных служб и оперативно выдавать предписание на устранение недостатков в случае необходимости.
ГИБДД призывает водителей транзитного транспорта выбирать скоростной режим при движении на загородных дорогах с учетом дорожного и погодного фактора. Видимость на автодорогах ухудшена, поэтому лучше не совершать опасных маневров, таких, как обгон с выездом на встречную полосу, особенно это касается начинающих водителей с небольшим стажем вождения автомобиля.