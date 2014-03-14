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Большинство кафе и магазинов на Мельникайте недоступны колясочникам

14 марта 2014, 11:37
По участку улицы Мельникайте от Республики до 50 лет Октября с обоих сторон дороги прошла «Молодая Гвардия» вместе с представителем Всероссийского общества инвалидов Михаилом Поповым.
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Тюмень

Они проверяли доступность магазинов, кафе и других объектов для инвалидов-колясочников.

Выяснилось, что из 77 объектов маломобильные тюменцы смогут воспользоваться без проблем только пятью. Частично доступны также 5 объектов, это значит, что имеется пандус, по которому инвалид-колясочник вероятно сможет подняться, однако сама входная группа препятствует входу в здание, либо перед пандусом находится высокий бордюр.

У остальных тестируемых объектов пандус либо отсутствует, либо же он сделан для галочки, то есть абсолютно непригоден для использования: нет перил, пандус скользкий, узкий, находится под большим углом, переход пандуса в тротуар завершается высоким бордюром, сообщает пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России».

Сама инфраструктура улицы (бордюры, съезды) доступна частично.

«Для меня прогулка по пешеходной зоне становится просто гулянием по тротуару. Я не могу зайти в магазин и купить себе какую-нибудь вещь или продукты, не могу зайти в кафе и выпить кофе!» — говорит Михаил Попов, инвалид-колясочник.

«Улицу Мельникайте мы взяли не случайно, это одна из самых больших улиц города, которая ранее не участвовала в мониторингах «Молодой Гвардии» — говорит Анна Панова, региональный куратор федерального проекта «Доступная среда».

По итогам данного мониторинга «молодогвардейцы» планируют передать все собранные материалы о недоступности объектов для маломобильных групп населения в компетентные органы.

#Новости#Инвалиды#Тюмень#Молодая Гвардия#Ирина#Общество
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