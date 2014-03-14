Большинство кафе и магазинов на Мельникайте недоступны колясочникам

«Для меня прогулка по пешеходной зоне становится просто гулянием по тротуару. Я не могу зайти в магазин и купить себе какую-нибудь вещь или продукты, не могу зайти в кафе и выпить кофе!» — говорит Михаил Попов, инвалид-колясочник.