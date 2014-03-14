Большинство кафе и магазинов на Мельникайте недоступны колясочникам

Они проверяли доступность магазинов, кафе и других объектов для инвалидов-колясочников.
Выяснилось, что из 77 объектов маломобильные тюменцы смогут воспользоваться без проблем только пятью. Частично доступны также 5 объектов, это значит, что имеется пандус, по которому инвалид-колясочник вероятно сможет подняться, однако сама входная группа препятствует входу в здание, либо перед пандусом находится высокий бордюр.
У остальных тестируемых объектов пандус либо отсутствует, либо же он сделан для галочки, то есть абсолютно непригоден для использования: нет перил, пандус скользкий, узкий, находится под большим углом, переход пандуса в тротуар завершается высоким бордюром, сообщает пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России».
Сама инфраструктура улицы (бордюры, съезды) доступна частично.
«Для меня прогулка по пешеходной зоне становится просто гулянием по тротуару. Я не могу зайти в магазин и купить себе какую-нибудь вещь или продукты, не могу зайти в кафе и выпить кофе!» — говорит Михаил Попов, инвалид-колясочник.
«Улицу Мельникайте мы взяли не случайно, это одна из самых больших улиц города, которая ранее не участвовала в мониторингах «Молодой Гвардии» — говорит Анна Панова, региональный куратор федерального проекта «Доступная среда».
По итогам данного мониторинга «молодогвардейцы» планируют передать все собранные материалы о недоступности объектов для маломобильных групп населения в компетентные органы.