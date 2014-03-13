У жителей Лесобазы появился свой скалодром

Этот спортивное сооружение появилось благодаря проекту Тюменской региональной федерации альпинизма «Скалодром в каждую школу и учебное учреждение города Тюмень».
Тренировки будут проходить по средам (19:00 — 22:00, взрослые группы), субботам и воскресеньям (разные группы в разное время). Подробности можно узнать на сайте Федерации www.trfa.ru.
Тренировочный процесс будет состоять из нескольких блоков включающих занятия по общей физической подготовке, специальной подготовке и, собственно, скалолазанию, которое также будет даваться в виде элементов. В скором времени планируется проведения занятий по йоге и стрейтчингу, сообщают в Тюменской региональной федерации альпинизма.
Проект поддерживается депутатским корпусом Тюменской областной думы и является лауреатом Всероссийского конкурса грантовых поддержек Президента РФ, а также конкурса именного фонда «Строительный двор». Реализуется при помощи Благотворительного фонда развития города Тюмень.