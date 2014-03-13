У жителей Лесобазы появился свой скалодром

Тренировочный процесс будет состоять из нескольких блоков включающих занятия по общей физической подготовке, специальной подготовке и, собственно, скалолазанию, которое также будет даваться в виде элементов. В скором времени планируется проведения занятий по йоге и стрейтчингу, сообщают в Тюменской региональной федерации альпинизма.