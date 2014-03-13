Школьник-вандал пойдет под суд за порчу фонтана

Расследованием установлено, что 4 февраля текущего года около 20 часов подросток, находясь на Цветном бульваре, повредил ногой и рукой четыре цветные панели нижней части фонтана «Времена года». Это увидел наряд полиции. Вандал был задержан. Размер ущерба, причиненного несовершеннолетним Службе заказчика по благоустройству Центрального округа, составил 12,6 тысяч рублей.