Школьник-вандал пойдет под суд за порчу фонтана

Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм), сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
Расследованием установлено, что 4 февраля текущего года около 20 часов подросток, находясь на Цветном бульваре, повредил ногой и рукой четыре цветные панели нижней части фонтана «Времена года». Это увидел наряд полиции. Вандал был задержан. Размер ущерба, причиненного несовершеннолетним Службе заказчика по благоустройству Центрального округа, составил 12,6 тысяч рублей.
Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в мировой суд для рассмотрения по существу.
Несовершеннолетнему грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 160 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.