nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Рио 2»: премьера в «Синема Парке»

13 марта 2014, 17:06
Премьера по-настоящему весеннего мультфильма «Рио 2» состоится 19 марта в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк DeLUXE».
Сюжет
Тюмень

Премьера по-настоящему весеннего мультфильма «Рио 2» состоится 19 марта в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк DeLUXE».

По сюжету мультфильма счастливая семья — Голубчик, Жемчужинка и трое детей — решают покинуть волшебный город Рио-де-Жанейро и отправляются в авантюрное путешествие в джунгли реки Амазонки, чтобы встретиться со своими собратьями. Голубчик чувствует себя неуверенно, ведь ему предстоит столкнуться лицом к лицу со своим кошмаром — познакомиться с отцом Жемчужинки! Кроме того, неутомимый какаду Найджел готовится к реваншу…

Все ваши любимые персонажи снова вместе в «Рио 2». В русском переводе герои говорят голосами Павла Деревянко, Татьяны Шилиной и «Бригады У». Саундтрек к картине написала неподражаемая Жанель Монэ.

Гостей премьеры ждет развлекательная программа в тематике фильма, а также много веселья и позитива!

Успейте занять любимые места! Билеты уже в кассах кинотеатра!

#Новости#Кино#Тюмень#Синема Парк#Премьера#Ирина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25