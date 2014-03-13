«Рио 2»: премьера в «Синема Парке»

По сюжету мультфильма счастливая семья — Голубчик, Жемчужинка и трое детей — решают покинуть волшебный город Рио-де-Жанейро и отправляются в авантюрное путешествие в джунгли реки Амазонки, чтобы встретиться со своими собратьями. Голубчик чувствует себя неуверенно, ведь ему предстоит столкнуться лицом к лицу со своим кошмаром — познакомиться с отцом Жемчужинки! Кроме того, неутомимый какаду Найджел готовится к реваншу…