«Рио 2»: премьера в «Синема Парке»

Премьера по-настоящему весеннего мультфильма «Рио 2» состоится 19 марта в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк DeLUXE».
По сюжету мультфильма счастливая семья — Голубчик, Жемчужинка и трое детей — решают покинуть волшебный город Рио-де-Жанейро и отправляются в авантюрное путешествие в джунгли реки Амазонки, чтобы встретиться со своими собратьями. Голубчик чувствует себя неуверенно, ведь ему предстоит столкнуться лицом к лицу со своим кошмаром — познакомиться с отцом Жемчужинки! Кроме того, неутомимый какаду Найджел готовится к реваншу…
Все ваши любимые персонажи снова вместе в «Рио 2». В русском переводе герои говорят голосами Павла Деревянко, Татьяны Шилиной и «Бригады У». Саундтрек к картине написала неподражаемая Жанель Монэ.
Гостей премьеры ждет развлекательная программа в тематике фильма, а также много веселья и позитива!
Успейте занять любимые места! Билеты уже в кассах кинотеатра!