Республики — Мельникайте: стало хуже или лучше?

«Все в курсе, что по Республики на перекрестке с Мельникайте заработали стрелки на светофоре и с крайних левых рядов теперь можно ехать только налево? По Республике образовалась пробка, чего раньше в это время не наблюдалось», — написал на форуме в девятом часу утра пользователь valex470.