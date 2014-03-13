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Республики — Мельникайте: стало хуже или лучше?

13 марта 2014, 10:10
Некоторые тюменские водители отметили, что сегодня с утра из-за появившихся дополнительных поворотных секций на перекрестке Республики и Мельникайте заторы стали гораздо ощутимее.
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Тюмень

Некоторые тюменские водители отметили, что сегодня с утра из-за появившихся дополнительных поворотных секций на перекрестке Республики и Мельникайте заторы стали гораздо ощутимее.

«Все в курсе, что по Республики на перекрестке с Мельникайте заработали стрелки на светофоре и с крайних левых рядов теперь можно ехать только налево? По Республике образовалась пробка, чего раньше в это время не наблюдалось», — написал на форуме в девятом часу утра пользователь valex470.

Напомним, что 12 марта «Тюменьгортранс» объявил об изменениях в режиме работы светофора. Поворотные секции были изначально заложены в проект реконструкции главной магистрали города. Теперь для проезда прямо по Республике доступны только два средних ряда. Правый же отправляет автомобилистов только направо, а левый — только налево. Над каждой полосой висят соответствующие знаки.

Если верить сервису «Яндекс. Пробки» и городским web-камерам, затор с утра был не такой уж серьезный. В сторону «Космоса» машины стояли от Минской, а в сторону «Газпрома» — практически от проезда Геологоразведчиков. Однако тюменцы отмечают, что гораздо дольше обычного стояла улица Мельникайте. И пробки на ней были весьма ощутимыми.

Фото с сайтов maps.yandex.ru, t72.ru, mwtv.ru

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