Республики — Мельникайте: стало хуже или лучше?

Некоторые тюменские водители отметили, что сегодня с утра из-за появившихся дополнительных поворотных секций на перекрестке Республики и Мельникайте заторы стали гораздо ощутимее.
«Все в курсе, что по Республики на перекрестке с Мельникайте заработали стрелки на светофоре и с крайних левых рядов теперь можно ехать только налево? По Республике образовалась пробка, чего раньше в это время не наблюдалось», — написал на форуме в девятом часу утра пользователь valex470.
Напомним, что 12 марта «Тюменьгортранс» объявил об изменениях в режиме работы светофора. Поворотные секции были изначально заложены в проект реконструкции главной магистрали города. Теперь для проезда прямо по Республике доступны только два средних ряда. Правый же отправляет автомобилистов только направо, а левый — только налево. Над каждой полосой висят соответствующие знаки.
Если верить сервису «Яндекс. Пробки» и городским web-камерам, затор с утра был не такой уж серьезный. В сторону «Космоса» машины стояли от Минской, а в сторону «Газпрома» — практически от проезда Геологоразведчиков. Однако тюменцы отмечают, что гораздо дольше обычного стояла улица Мельникайте. И пробки на ней были весьма ощутимыми.
Фото с сайтов maps.yandex.ru, t72.ru, mwtv.ru