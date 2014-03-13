Новому знакомому оказалось мало просто общения

Потерпевшая, 38-летняя женщина, работала отделочником в строящемся доме в микрорайоне Ямальский-2. В ночь на 12 ноября прошлого года она возвращалась из магазина и по пути встретила двух молодых людей, которые спросили у нее, который час. Получив ответ, они предложили женщине выпить с ними спиртное, она согласилась.