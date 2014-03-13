Новому знакомому оказалось мало просто общения

Потерпевшая, 38-летняя женщина, работала отделочником в строящемся доме в микрорайоне Ямальский-2. В ночь на 12 ноября прошлого года она возвращалась из магазина и по пути встретила двух молодых людей, которые спросили у нее, который час. Получив ответ, они предложили женщине выпить с ними спиртное, она согласилась.
Немного пообщавшись и выпив, женщина пошла домой, но 20-летний новый знакомый догнал ее и избил, а затем повалил на землю и совершил действия сексуального характера с применением насилия, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В настоящее время следственный отдел по Калининскому округу города Тюмени завершил расследование этого уголовного дела. 20-летний мужчины обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия). Собрана достаточная доказательственная база и в ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.