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Новому знакомому оказалось мало просто общения

13 марта 2014, 12:40
Женщина, работающая отделочником, познакомилась с двумя молодыми людьми и согласилась выпить с ними спиртного. Домой ей уйти не удалось — один из новых знакомых избил ее и совершил действия сексуального характера с применением насилия. Расследование этого уголовного дела завершается, в ближайшее время оно будет направлено в прокуратуру.
Сюжет
Тюмень

Потерпевшая, 38-летняя женщина, работала отделочником в строящемся доме в микрорайоне Ямальский-2. В ночь на 12 ноября прошлого года она возвращалась из магазина и по пути встретила двух молодых людей, которые спросили у нее, который час. Получив ответ, они предложили женщине выпить с ними спиртное, она согласилась.

Немного пообщавшись и выпив, женщина пошла домой, но 20-летний новый знакомый догнал ее и избил, а затем повалил на землю и совершил действия сексуального характера с применением насилия, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

В настоящее время следственный отдел по Калининскому округу города Тюмени завершил расследование этого уголовного дела. 20-летний мужчины обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия). Собрана достаточная доказательственная база и в ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

#Новости#Сексуальное насилие#Тюмень#Следственное управление#Ирина#Происшествия
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